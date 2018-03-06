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Игорь Лебеденко: тренер "Факела" назначил меня капитаном по возрасту

34-летний нападающий "Факела" Игорь Лебеденко рассказал, что был назначен капитаном команды по решению тренера, так как является самым возрастным игроком клуба.

"Тренер назначил меня капитаном по возрасту, это его решение. Партнеры приняли меня нормально, все хорошо общаются. "Факел" - хорошая команда, а с финансами проблемы есть не только здесь, поэтому не стал бы уповать на это. Сейчас предпримем максимум усилий, чтобы остаться в ФНЛ", - цитирует Лебеденко ТАСС.
Теги: Лебеденко Факел
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