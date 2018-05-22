В ФНЛ не будут проводить матчи при температуре минус 20 или выше плюс 40

В регламент ФНЛ на следующий сезон внесены изменения, касающиеся в том числе и медицинского обеспечения соревнований.В документе появится статья о проведении матчей при экстремально низких и высоких температурах."Делегат и судья должны сделать все возможное, чтобы игра состоялась в соответствии с календарем соревнования, поэтому по прибытию на стадион, делегат и Судья должны убедиться в соответствии температуры на стадионе рекомендованным значениям для проведения соревнования (от минус 15 до плюс 30 по Цельсию).Делегат и судья, в случае необходимости, вправе потребовать от принимающего клуба обеспечить проведение температурных замеров окружающего воздуха на стадионе. В указанных целях, температура воздуха измеряется не позднее чем за час до начала матча.В случае, когда температура окружающего воздуха ниже минус 15 градусов по Цельсию, делегат должен получить письменное согласие от обоих играющих команд на проведения матча, отражаемое в рапорте делегата подписью представителя команды, и проинформировать судью о получении такого согласия.Окончательное решение о возможности проведения матча при наличии согласия от обеих команд принимает судья. При этом, если любая из команд отказывается от проведения матча при указанной температуре окружающего воздуха, матч переносится на другой срок (день, время, место).В случае, если температура окружающего воздуха выше плюс 30 градусов, делегат по согласованию с судьей обязан уведомить команды о времени (минутах игры), как правило, на 30-й и 75-х минутах, для гидратации. При этом судья во время проведения матча должен обеспечить длительность паузы для гидратации продолжительностью не менее 2-х минут.В случае, если температура окружающего воздуха за один час до начала матча ниже минус 20 или выше плюс 40 градусов Цельсия, матч не проводится, а переноситься на другой срок (день, время, место). Решение о дате, месте, времени проведения матча, переносимого по погодным условиям, принимает администрация ФНЛ", – говорится в регламенте.Кроме того, в новом регламенте прописан пункт о том, что в составе клуба в течение спортивного сезона должно быть не менее двух доморощенных игроков. Количество заявленных за клуб игроков (в любой момент) не должно превышать 25 человек, количество молодых футболистов (до 21 года) должно быть не менее 10 человек (они не учитываются в общем количестве).Следующее заседание общего собрания ФНЛ пройдет в начале июня. На нем будет окончательно утвержден состав лиги – с учетом результатов лицензирования и норм регламента, а также новый календарь на сезон.