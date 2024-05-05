— Удивлюсь ли, если в РПЛ появится новый чемпион? Нет, наверное, потому в игре “Динамо” — “Зенит” я какого-то превосходства не увидел. Поэтому, наверное, в этом сезоне меня смена чемпиона не удивит.
Напомним, сейчас на первом месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу располагается петербургский “Зенит”, который становился победителем РПЛ в последних пяти сезонах. На счету сине-бело-голубых 50 баллов. “Краснодар” с таким же количеством очков идет вторым. Московское “Динамо” (47) пребывает на третьей строчке.
Источник: “РБ Спорт”
Глебов: в этом сезоне смена чемпиона в РПЛ меня не удивит
Полузащитник “Ростова” Данил Глебов высказался о чемпионской гонке РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"