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Гендиректор "Тосно" - о появлении новых спонсоров: это слухи, никакой конкретики пока нет

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко опроверг данные о том, что клуб из Ленинградской области уже нашел новые источники финансирования.

"То, что в последнее время говорят про спонсоров – не знаю, откуда это берется. Разговоров на эту тему много, но никакой конкретики нет. Мы занимаемся поиском, но ни положительного, ни отрицательного ответа дать пока не могу. Сейчас ждем переаттестацию 30 мая, но и по этому вопросу ясности нет", - цитирует Матюшенко СЭ
Теги: Тосно
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