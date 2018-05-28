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Президент ФНЛ: тестовые игры на новых аренах показали зрительский потенциал
Президент ФНЛ Игорь Ефремов высказал мнение о посещаемости матчей команд в минувшем сезоне.
"Любому человеку, объективно оценивающему деятельность любой лиги и футбола вообще, трудно переоценить значимость открытия новых современных арен. Время идет вперед, а стадионы долгое время у нас были ужасными. И сейчас многие из них остаются ужасными. В том числе и те, которые допущены до соревнований профессиональных клубов. Представить, что такие потрясающие сооружения, которые построены теперь, будут не заполнены, сложно. Другой вопрос, что прошедшие тестовые матчи показали высокий зрительский потенциал нашего футбола во всех лигах. Более того, надо отметить, что в играх ФНЛ стадионы почти полностью заполнялись не за счет бесплатных билетов - везде вход был платный. Что в Самаре, что в других городах. Теперь нужно сделать так, чтобы эта зрительская база не пошла вниз. Если дальше с этим произойдет катастрофа, нужно будет винить только себя. Но мне кажется, что нормальный менеджер сумеет сделать так, чтобы футбольный стадион стал центром досуга для широкого круга жителей городов и регионов, которые будут иметь возможность не только посмотреть футбол, но и приятно провести время внутри и вокруг арен до матча. Добиться этого непросто, но можно", - цитируют Ефремова Известия.
"Любому человеку, объективно оценивающему деятельность любой лиги и футбола вообще, трудно переоценить значимость открытия новых современных арен. Время идет вперед, а стадионы долгое время у нас были ужасными. И сейчас многие из них остаются ужасными. В том числе и те, которые допущены до соревнований профессиональных клубов. Представить, что такие потрясающие сооружения, которые построены теперь, будут не заполнены, сложно. Другой вопрос, что прошедшие тестовые матчи показали высокий зрительский потенциал нашего футбола во всех лигах. Более того, надо отметить, что в играх ФНЛ стадионы почти полностью заполнялись не за счет бесплатных билетов - везде вход был платный. Что в Самаре, что в других городах. Теперь нужно сделать так, чтобы эта зрительская база не пошла вниз. Если дальше с этим произойдет катастрофа, нужно будет винить только себя. Но мне кажется, что нормальный менеджер сумеет сделать так, чтобы футбольный стадион стал центром досуга для широкого круга жителей городов и регионов, которые будут иметь возможность не только посмотреть футбол, но и приятно провести время внутри и вокруг арен до матча. Добиться этого непросто, но можно", - цитируют Ефремова Известия.
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