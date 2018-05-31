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Игорь Шалимов основной кандидат на пост главного тренера "Химок"

Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов является главным кандидатом на пост наставника подмосковных "Химок".

Об этом Sport24 сообщил источник, близкий к ситуации. По его словам, между сторонами достигнута устная договоренность, но "формально контракт пока не подписан".

Сам Шалимов не стал опровергать или подтверждать информацию.

Теги: Шалимов Химки
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