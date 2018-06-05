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Игорь Шалимов: в "Химках" не собираюсь отходить от того футбола, в который играл "Краснодар"

Новый главный тренер "Химок" Игорь Шалимов отметил, что будет ориентироваться на комбинационный футбол.

"Рад, что оказался в этом клубе, так как хорошо знаю руководство - генерального директора, спортивного директора, селекционный отдел. Мы вместе работали достаточно большое время, так что взаимопонимание будет, что очень важно для тренерского штаба. Мы говорим о развитии детско-юношеского футбола, поиске тренеров, новых программ, но для этого, конечно, необходима основная команда как ориентир для молодых.

Я не собираюсь отходить от того футбола, в который играл "Краснодар" и играют не так много команд в стране - комбинационный, низом. Зрителям должно быть интересно смотреть, а детям в него интересно играть. Работа предстоит большая и интересная. Приступаю к ней с полной силой.

Я работал и во второй лиге, и в премьер-лиге, и на Универсиаду команду возил. Вот только ФНЛ и оставалась. Мотивация для меня - это футбол, даже интересно поставить симпатичную игру с футболистами не такого уровня, какие у меня были", - цитирует Шалимова ТАСС.
Теги: Шалимов Химки Краснодар
Сегодня, 21:05
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№3 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 21:21) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Химки»
Конец команде Новатор
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№2 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 21:17) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Шалимов не раскатывай губенку - .в "Химках" нет Галицкого,которому можно лапшу на уши вешать,скоро пойдешь вслед за Красножаном. Если уж тренер Красножан ничего не смог поделать в "Химках",то что ждать от физрука Шалимова?
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:09) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
То есть в никакой
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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