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21:05
Игорь Шалимов: в "Химках" не собираюсь отходить от того футбола, в который играл "Краснодар" (3)
Игорь Шалимов: в "Химках" не собираюсь отходить от того футбола, в который играл "Краснодар" (3)
19:15
Президент ФНЛ: состав участников сезона-2018/19 утвержден. Получилась сюрреалистическая картина
Президент ФНЛ: состав участников сезона-2018/19 утвержден. Получилась сюрреалистическая картина
Игорь Шалимов: в "Химках" не собираюсь отходить от того футбола, в который играл "Краснодар"
Новый главный тренер "Химок" Игорь Шалимов отметил, что будет ориентироваться на комбинационный футбол.
"Рад, что оказался в этом клубе, так как хорошо знаю руководство - генерального директора, спортивного директора, селекционный отдел. Мы вместе работали достаточно большое время, так что взаимопонимание будет, что очень важно для тренерского штаба. Мы говорим о развитии детско-юношеского футбола, поиске тренеров, новых программ, но для этого, конечно, необходима основная команда как ориентир для молодых.
Я не собираюсь отходить от того футбола, в который играл "Краснодар" и играют не так много команд в стране - комбинационный, низом. Зрителям должно быть интересно смотреть, а детям в него интересно играть. Работа предстоит большая и интересная. Приступаю к ней с полной силой.
Я работал и во второй лиге, и в премьер-лиге, и на Универсиаду команду возил. Вот только ФНЛ и оставалась. Мотивация для меня - это футбол, даже интересно поставить симпатичную игру с футболистами не такого уровня, какие у меня были", - цитирует Шалимова ТАСС.
"Рад, что оказался в этом клубе, так как хорошо знаю руководство - генерального директора, спортивного директора, селекционный отдел. Мы вместе работали достаточно большое время, так что взаимопонимание будет, что очень важно для тренерского штаба. Мы говорим о развитии детско-юношеского футбола, поиске тренеров, новых программ, но для этого, конечно, необходима основная команда как ориентир для молодых.
Я не собираюсь отходить от того футбола, в который играл "Краснодар" и играют не так много команд в стране - комбинационный, низом. Зрителям должно быть интересно смотреть, а детям в него интересно играть. Работа предстоит большая и интересная. Приступаю к ней с полной силой.
Я работал и во второй лиге, и в премьер-лиге, и на Универсиаду команду возил. Вот только ФНЛ и оставалась. Мотивация для меня - это футбол, даже интересно поставить симпатичную игру с футболистами не такого уровня, какие у меня были", - цитирует Шалимова ТАСС.
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