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Дуймович назвал фаворитов текущего сезона РПЛ

Бывший игрок "Локомотива", "Мордовии" и московского "Динамо" Томислав Дуймович высказался о фаворитах в текущем сезоне РПЛ.
Фото: РПЛ
Томислав Дуймович считает, что за чемпионство будут бороться московские ЦСКА и "Спартак", петербургский "Зенит" и "Краснодар".

"Надеюсь, что за титул до самого конца будут бороться все идущие в лидерах команды, это делает чемпионат намного ярче и интереснее. "Спартак" купил Даку, очень хорошего нападающего.

Как раз у красно-белых и ЦСКА больше всего шансов помешать стать чемпионами "Зениту" и "Краснодару", - сказал Дуймович "Матч ТВ".

На данный момент первую строчку в турнирной таблице чемпионата России занимает "Краснодар", набрав 21 очко в девяти встречах. Второе место делят сразу три московских клуба с 19 баллами в своем активе: "Спартак", "Динамо" и ЦСКА. "Зенит" находится на пятой строчке (18 очков).

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