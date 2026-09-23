Дуймович назвал фаворитов текущего сезона РПЛ

"Надеюсь, что за титул до самого конца будут бороться все идущие в лидерах команды, это делает чемпионат намного ярче и интереснее. "Спартак" купил Даку, очень хорошего нападающего.
Как раз у красно-белых и ЦСКА больше всего шансов помешать стать чемпионами "Зениту" и "Краснодару", - сказал Дуймович "Матч ТВ".
На данный момент первую строчку в турнирной таблице чемпионата России занимает "Краснодар", набрав 21 очко в девяти встречах. Второе место делят сразу три московских клуба с 19 баллами в своем активе: "Спартак", "Динамо" и ЦСКА. "Зенит" находится на пятой строчке (18 очков).