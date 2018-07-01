"Балтика" подписала Касаева

Бывший полузащитник "Локомотива" Алан Касаев продолжит карьеру в "Балтике".32-летний хавбек покинул московский клуб по истечении срока контракта и ранее присоединился к калининградцам на сборе в Минске.Касаев уже подписал контракт с "Балтикой".