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"Балтика" подписала Касаева

Бывший полузащитник "Локомотива" Алан Касаев продолжит карьеру в "Балтике".

32-летний хавбек покинул московский клуб по истечении срока контракта и ранее присоединился к калининградцам на сборе в Минске.

Касаев уже подписал контракт с "Балтикой".

"Матч ТВ"
Теги: Касаев Балтика
Сегодня, 16:04
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:13) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
вот раньше была шикарная скорость.да и финтил неплохо
а вот с возрастом чего с его скоростью нынче?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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