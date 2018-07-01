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16:20
Станислав Черчесов: инициативу испанцам отдавать нельзя, а мячом пусть владеют - на здоровье (8)
Станислав Черчесов: инициативу испанцам отдавать нельзя, а мячом пусть владеют - на здоровье (8)
16:04
"Балтика" подписала Касаева (1)
"Балтика" подписала Касаева (1)
12:05
Артем Дзюба: надеюсь, в матче с Испанией футбольный бог и госпожа удача будут на нашей стороне (10)
Артем Дзюба: надеюсь, в матче с Испанией футбольный бог и госпожа удача будут на нашей стороне (10)
10:37
Испанский журналист Альфредо Паскуаль: не хотел бы играть с хозяевами, лучше бы достался Уругвай
Испанский журналист Альфредо Паскуаль: не хотел бы играть с хозяевами, лучше бы достался Уругвай
08:50
Аркадий Дворкович: чемпионат мира с вылетом Месси и Роналду не только потеряет, но и приобретет
Аркадий Дворкович: чемпионат мира с вылетом Месси и Роналду не только потеряет, но и приобретет
00:46
Василий Уткин: если бы Роналду можно было ширинку разваливать нараспашку, он бы это делал перед ударом (19)
Василий Уткин: если бы Роналду можно было ширинку разваливать нараспашку, он бы это делал перед ударом (19)
Вчера, 23:48
Болельщики сборной Аргентины подрались между собой
Болельщики сборной Аргентины подрались между собой
Вчера, 23:22
Криштиану Роналду повторил рекорд Швайнштайгера по количеству игр на чемпионатах мира и Европы
Криштиану Роналду повторил рекорд Швайнштайгера по количеству игр на чемпионатах мира и Европы
Вчера, 23:10
Эдинсон Кавани - лучший игрок матча Уругвай - Португалия (1)
Эдинсон Кавани - лучший игрок матча Уругвай - Португалия (1)
"Балтика" подписала Касаева
Бывший полузащитник "Локомотива" Алан Касаев продолжит карьеру в "Балтике".
32-летний хавбек покинул московский клуб по истечении срока контракта и ранее присоединился к калининградцам на сборе в Минске.
Касаев уже подписал контракт с "Балтикой".
"Матч ТВ"
32-летний хавбек покинул московский клуб по истечении срока контракта и ранее присоединился к калининградцам на сборе в Минске.
Касаев уже подписал контракт с "Балтикой".
"Матч ТВ"
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