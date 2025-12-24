Футболист "Зенита": тяжело назвать Дугласа Сантоса самым сильным защитником РПЛ

"Один из лучших — 100%. У нас в "Зените" очень много хороших защитников: Нино, Эракович. И в других командах есть хорошие защитники. Поэтому тяжело назвать его самым сильным, но один из самых сильных — точно", - цитирует Дркушича "Советский Спорт".
Дуглас Сантос выступает за петербургский "Зенит" с лета 2019 года, бразильский защитник провел за петербуржцев во всех турнирах 231 матч и записал на свой счет 9 забитых мячей и 34 голевые передачи. На счету футболиста 3 матча в составе сборной Бразилии, контракт 31-летнего защитника с клубом рассчитан до лета 2027 года, рыночная стоимость Сантоса оценивается порталом Transfermarkt в 8 миллионов евро.
Футболист "Зенита" Ваня Дркушич ответил на вопрос, можно ли назвать Дугласа Сантоса самым сильным защитником РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"