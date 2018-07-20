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Источник: воронежский "Факел" находится на грани банкротства

По информации Матч ТВ, воронежский "Факел", только стартовавший в новом сезоне ФНЛ, имеет большие проблемы с финансированием. Компания ТНС, спонсировавшая клуб в последние годы, приостановила сотрудничество.

По имеющимся сведениям, бывшим игрокам и тренерам должны бонусы еще за сезон-2016/17, зарплату и премиальные – за прошлый, а сотрудники клуба не получают жалование за период от трех до пяти месяцев.

На данный момент есть три варианта развития событий. Либо в клуб вернется старый спонсор, либо появятся новые инвесторы, либо же "Факел" обанкротится.
Теги: Факел
Сегодня, 12:19
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7
(0)
№7 Написал: Хоббит (Сегодня, 14:17) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Phil
Факел несёт наказание за мерзкое поведение своих "болельщиков" . .

И за епанутых на всю кукушку ментов в Омоновске


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Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: Phil Москва (Сегодня, 14:12) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Факел несёт наказание за мерзкое поведение своих "болельщиков" . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№5 Написал: Egorysche (Сегодня, 13:49) #
  • -3
  •  (3)

ну и слава богу, пусть эти мёртворожденные проекты местных чинуш быстрее закрываются. ведь кроме отмыва бабла никакой функции они больше не несут. годами просиживают в середине таблице без всяких стремлений к РФПЛ и даже никаких молодых футболистов у них не появляется
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 13:39) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Сезон толком не начался, а уже.. первый , пошел?..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:09) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Терек»
Ничего страшного, это год футбола в РФ!
P.s. Это какой уже? 4-ый за год, после Тосно, Волгаря и Амкара?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:26) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Новый сезон, старые проблемы


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 12:23) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Открываем опрос: кто какой вариант предполагает?
3.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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