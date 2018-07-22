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"Томь" с минимальным счетом обыграла "Химки"

ФНЛ

2 тур

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия)

"Химки" – "Томь" 0:1

Голы: Кухарчук, 64

"Химки": Кавлинов, Данилкин, Димидко, Мильдзихов, Иванов, Петрусев (Корян, 56), Моргунов (Алиев, 71), Нетфуллин, Яковлев (Талалай, 7), Болов, Белоус (Пичугин, 80)

"Томь": Мелихов, Тихий, Тен (Сасин, 46), Клещенко, Зуйков, Шумских, Кухарчук (Лисинков, 88), Шалаев, Казаев (Гвинейский, 82), Калинский, Кузьмичёв (Тлупов, 57)

Предупреждения: Зуйков, 34, Димидко, 36, Сасин, 90
Теги: Томь Химки
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