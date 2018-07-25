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"Химки" подарили пиццу, билеты и шарф первому прибывшему на стадион. Всё из-за популярного флэшмоба
Президент ФНЛ Игорь Ефремов признал, что лигу необходимо популяризовывать через соцсети. Паблик ВГИК, который прочно прикрепил понятие "лучшая лига мира" к ФНЛ, совсем скоро перешагнёт отметку в 100 тысяч подписчиков и получает многочисленные отклики от клубов лиги. Благодаря новому флэшмобу один из болельщиков "Химок" получил пиццу, 2 билета на футбол и атрибутику.
Он первым примчался на "Арену Химки" через 14 минут после того, как посмотрел это видео.
Конкурс возник не случайно: "Химки" оказались одним из клубов, кто с юмором отнёсся к флэшмобу, в рамках которого подписчики группы уже второй день мучают ведущих страничку команд ВК заказами еды. Всё началось с "Сатурна".
В итоге SMM-щик "Сатурна" не выдержал.
И обрёк коллег на лавину спама. "Химки" кидать в чёрный список не стали, а отвечали и в итоге провели конкурс.
SMMщикам российских клубов не позавидуешь: в личных сообщениях группы все требуют еды.
Это далеко не первый масштабный флэшмоб ВГИКа. Недавно подписчики затроллили "Факел" и "Зенит", поздравляя их с выходом в ПФЛ и Лигу Европы соответственно. Также благодаря ВГИКу Антон Заболотный, забивший 1 мяч в ворота "СКА-Хабаровск", победил в голосовании за лучший гол "Зенита" в сезоне, а Сослана Джанаева выбрали лучшим игроком "Рубина".
Ранее благодаря усилиям сообщества игравший за "Мордовию" Аслан Дудиев побеждал в каждом голосовании за лучшего игрока матчей премьер-лиги, а Владимир Полуяхтов, Артём Делькин и многие другие игроки российской глубинки именуются не иначе как гениями.
Ну а главный гений сегодняшнего дня - Алексей Родионов, получивший пепперони от "Химок".
Он первым примчался на "Арену Химки" через 14 минут после того, как посмотрел это видео.
Конкурс возник не случайно: "Химки" оказались одним из клубов, кто с юмором отнёсся к флэшмобу, в рамках которого подписчики группы уже второй день мучают ведущих страничку команд ВК заказами еды. Всё началось с "Сатурна".
В итоге SMM-щик "Сатурна" не выдержал.
И обрёк коллег на лавину спама. "Химки" кидать в чёрный список не стали, а отвечали и в итоге провели конкурс.
SMMщикам российских клубов не позавидуешь: в личных сообщениях группы все требуют еды.
Это далеко не первый масштабный флэшмоб ВГИКа. Недавно подписчики затроллили "Факел" и "Зенит", поздравляя их с выходом в ПФЛ и Лигу Европы соответственно. Также благодаря ВГИКу Антон Заболотный, забивший 1 мяч в ворота "СКА-Хабаровск", победил в голосовании за лучший гол "Зенита" в сезоне, а Сослана Джанаева выбрали лучшим игроком "Рубина".
Ранее благодаря усилиям сообщества игравший за "Мордовию" Аслан Дудиев побеждал в каждом голосовании за лучшего игрока матчей премьер-лиги, а Владимир Полуяхтов, Артём Делькин и многие другие игроки российской глубинки именуются не иначе как гениями.
Ну а главный гений сегодняшнего дня - Алексей Родионов, получивший пепперони от "Химок".
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