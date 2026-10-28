Алаев надеется, что чемпион РПЛ определится только в последнем туре

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высоко оценил конкуренцию в нынешнем сезоне и выразил надежду, что борьба за чемпионство продлится до заключительного тура.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"Надеюсь, так будет до конца турнира, что, как и в три предыдущих сезона, мы узнаем чемпиона только в последнем туре. Но пока мы видим, что конкуренция на высочайшем уровне", — подчеркнул функционер.