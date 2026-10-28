Алаев надеется, что чемпион РПЛ определится только в последнем туре

"Очень рад, что целых пять команд сейчас идут в лидирующей группе и претендуют на первое место. Это то, что всегда хочется видеть. Еще до начала сезона верил, что борьба пойдет между более чем двумя клубами", — заявил Алаев.
Президент РПЛ рассчитывает, что интрига сохранится до самого финиша турнира, как это происходило в трех предыдущих сезонах.
"Надеюсь, так будет до конца турнира, что, как и в три предыдущих сезона, мы узнаем чемпиона только в последнем туре. Но пока мы видим, что конкуренция на высочайшем уровне", — подчеркнул функционер.
Алаев также отметил напряженную борьбу за сохранение места в элитном дивизионе. В частности, он выделил "Факел", который, несмотря на последнее место, продолжает оказывать серьезное сопротивление соперникам.
Источник: "Известия"