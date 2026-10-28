Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
16:00
РодинаНе начат
Ростов
18:15
АкронНе начат
Спартак
20:30
РубинНе начат

Алаев надеется, что чемпион РПЛ определится только в последнем туре

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высоко оценил конкуренцию в нынешнем сезоне и выразил надежду, что борьба за чемпионство продлится до заключительного тура.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
По словам функционера, главным итогом стартового отрезка чемпионата стала плотная борьба сразу пяти команд за лидерство. Алаев признался, что ожидал серьезной конкуренции еще до начала сезона, однако реальная ситуация превзошла его ожидания.

"Очень рад, что целых пять команд сейчас идут в лидирующей группе и претендуют на первое место. Это то, что всегда хочется видеть. Еще до начала сезона верил, что борьба пойдет между более чем двумя клубами", — заявил Алаев.

Президент РПЛ рассчитывает, что интрига сохранится до самого финиша турнира, как это происходило в трех предыдущих сезонах.

"Надеюсь, так будет до конца турнира, что, как и в три предыдущих сезона, мы узнаем чемпиона только в последнем туре. Но пока мы видим, что конкуренция на высочайшем уровне", — подчеркнул функционер.

Алаев также отметил напряженную борьбу за сохранение места в элитном дивизионе. В частности, он выделил "Факел", который, несмотря на последнее место, продолжает оказывать серьезное сопротивление соперникам.

Источник: "Известия"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится