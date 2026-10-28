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Слуцкий назвал трех лучших россиян в истории АПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий составил тройку сильнейших российских футболистов, выступавших в чемпионате Англии.
Фото: Stuart MacFarlane / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Слуцкий объяснил, что при выборе учитывал не только достижения игроков, но и их влияние на команды. Первое место специалист отдал Аршавину, известному по выступлениям за лондонский "Арсенал".

"Для меня первое место — Аршавин. Второе — Канчельскис. Третье место, думаю, что Павлюченко. Давай на первой тройке [остановимся]?" — заявил Слуцкий.

При этом тренер не включил в рейтинг Алексея Смертина и Юрия Жиркова, которые становились чемпионами Англии в составе "Челси". По его мнению, оба футболиста не играли достаточно значимой роли в успехах лондонского клуба.

"Ну, блин, он почти не играл. Как и Жирков. Для меня была бы тройка именно по влиянию и вообще… Это Аршавин, Канчельскис и Павлюченко", — пояснил специалист.

Аршавин провел в "Арсенале" несколько сезонов и запомнился четырьмя голами в одном матче против "Ливерпуля". Канчельскис дважды выигрывал АПЛ с "Манчестер Юнайтед", а Павлюченко выступал за "Тоттенхэм" с 2008 по 2012 год.

Источник: YouTube-канал FONBET

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