Жена Сафонова обратилась к вратарю после голосования за лучшего голкипера мира

Супруга вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова Марина Кондратюк обратилась к мужу после вручения награды лучшему голкиперу года.

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- Ты ещё обязательно не раз окажешься на таких церемониях и услышишь своё имя среди лучших. И я уверена: придёт день, когда ты обязательно станешь первым, Матвей Сафонов, - написала супруга игрока.

Российский футболист занял четвёртое место по итогам голосования.Кондратюк выразила уверенность, что Сафонов ещё неоднократно будет претендовать на престижные индивидуальные награды.Награду лучшему голкиперу года получил испанец Унаи Симон. Следом расположился его соотечественник Давид Райя, а третье место занял бельгиец Тибо Куртуа.Сам Сафонов пропустил церемонию, поскольку в тот момент защищал ворота "ПСЖ" в матче чемпионата Франции с "Лионом".