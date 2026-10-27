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Жена Сафонова обратилась к вратарю после голосования за лучшего голкипера мира

Супруга вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова Марина Кондратюк обратилась к мужу после вручения награды лучшему голкиперу года.
Фото: Getty Images
Российский футболист занял четвёртое место по итогам голосования.

Кондратюк выразила уверенность, что Сафонов ещё неоднократно будет претендовать на престижные индивидуальные награды.

- Ты ещё обязательно не раз окажешься на таких церемониях и услышишь своё имя среди лучших. И я уверена: придёт день, когда ты обязательно станешь первым, Матвей Сафонов, - написала супруга игрока.

Награду лучшему голкиперу года получил испанец Унаи Симон. Следом расположился его соотечественник Давид Райя, а третье место занял бельгиец Тибо Куртуа.

Сам Сафонов пропустил церемонию, поскольку в тот момент защищал ворота "ПСЖ" в матче чемпионата Франции с "Лионом".

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