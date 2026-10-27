Дьяков объяснил, почему ЦСКА заслуженно обыграл "Спартак"

- Игдисамов в целом и переиграл сейчас Карседо. Потому что тренер "Спартака" и с составом, и с заменами особо не угадал. И не очень понятно, почему он так передержал на скамейке Даку. В общем, тактически Игдисамов был лучше.
Понятно, что такой быстрый гол - стечение обстоятельств, но ЦСКА в целом очень хорошо играл и абсолютно заслуженно победил, - сказал Дьяков "Матч ТВ".
Дьяков также выделил решение Игдисамова доверить место в воротах Максиму Бориско.
ЦСКА открыл счёт уже на первой минуте благодаря голу Кирилла Глебова. На 24-й минуте Тамерлан Мусаев удвоил преимущество армейцев, установив окончательный результат встречи.