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Дьяков объяснил, почему ЦСКА заслуженно обыграл "Спартак"

Бывший защитник московского "Динамо" Виталий Дьяков высоко оценил работу главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова в победном матче 12-го тура РПЛ против "Спартака" (2:0).
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению экс-футболиста, наставник армейцев тактически превзошёл Хуана Карлоса Карседо.

- Игдисамов в целом и переиграл сейчас Карседо. Потому что тренер "Спартака" и с составом, и с заменами особо не угадал. И не очень понятно, почему он так передержал на скамейке Даку. В общем, тактически Игдисамов был лучше.

Понятно, что такой быстрый гол - стечение обстоятельств, но ЦСКА в целом очень хорошо играл и абсолютно заслуженно победил, - сказал Дьяков "Матч ТВ".

Дьяков также выделил решение Игдисамова доверить место в воротах Максиму Бориско.

ЦСКА открыл счёт уже на первой минуте благодаря голу Кирилла Глебова. На 24-й минуте Тамерлан Мусаев удвоил преимущество армейцев, установив окончательный результат встречи.

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