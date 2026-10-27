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Президент РПЛ: если футболисты уезжают из России, то пусть уезжают как Сафонов

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев высоко оценил выступления вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: Getty Images
По мнению руководителя РПЛ, российский голкипер заметно прибавил и сумел закрепиться в основном составе парижского клуба.

- Матвей - большой молодец, что прошёл этот путь, выдержал конкуренцию и стал основным футболистом на данный момент одной из лучших команд мира. Я с удовольствием посмотрел игру с "Барселоной": видно, что он стал более уверенным. Понятно, что ошибки бывают у каждого, но он выдал хороший матч.

Безусловно, истории и Сафонова, и Батракова - это то, чего мы ждём. Если футболисты уезжают из РПЛ, то пусть уезжают как Сафонов, - сказал Алаев "Матч ТВ".

Российский вратарь занял четвёртое место в голосовании за звание лучшего голкипера года.

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