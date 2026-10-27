Президент РПЛ: если футболисты уезжают из России, то пусть уезжают как Сафонов

- Матвей - большой молодец, что прошёл этот путь, выдержал конкуренцию и стал основным футболистом на данный момент одной из лучших команд мира. Я с удовольствием посмотрел игру с "Барселоной": видно, что он стал более уверенным. Понятно, что ошибки бывают у каждого, но он выдал хороший матч.
Безусловно, истории и Сафонова, и Батракова - это то, чего мы ждём. Если футболисты уезжают из РПЛ, то пусть уезжают как Сафонов, - сказал Алаев "Матч ТВ".
Российский вратарь занял четвёртое место в голосовании за звание лучшего голкипера года.