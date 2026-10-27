Отец Ямаля плюнул в лицо официантке и ударил мужчину в аэропорту - источник

Отец нападающего "Барселоны" Ламина Ямаля Мунир Насрауи оказался в центре скандала в аэропорту Барселоны перед вылетом в Лондон на церемонию вручения "Золотого мяча".

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По информации Cronica Global, конфликт с сотрудниками кафе перерос в предполагаемое нападение на двух человек. Как утверждают очевидцы, причиной ссоры стала куртка, которую Насрауи повесил в запрещённом для этого месте. Работница заведения попросила его убрать вещь, однако мужчина вступил с ней в перепалку. Сообщается, что во время конфликта отец футболиста плюнул официантке в лицо.



Один из посетителей попытался вмешаться и успокоить Насрауи, но, по словам свидетелей, получил от него удар. Кроме того, отец Ямаля якобы попытался напасть на мужчину со стулом.



Для урегулирования ситуации потребовалось прибытие сотрудников Гражданской гвардии Испании. После их вмешательства конфликт удалось прекратить.