Ла Лига рискует потерять до 400 млн евро из-за скандала с Мбаппе - источник

Испанская Ла Лига рискует понести серьёзные финансовые потери из-за скандала с нападающим мадридского " Реала " Килианом Мбаппе.

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Под угрозой оказались коммерческие интересы чемпионата Испании в Китае, которые оцениваются в сумму до 400 млн евро. Об этом сообщает Vozpopuli.



Причиной конфликта стала шутка французского футболиста о популярном интернет-меме, на котором его лицо изображено вместо лица бывшего китайского лидера Мао Цзэдуна. Мбаппе назвал изображённого человека китайским диктатором, что вызвало негативную реакцию в Китае.



На фоне скандала государственный телеканал CCTV приостановил трансляции матчей Ла Лиги, а несколько китайских компаний прекратили сотрудничество с футболистом.