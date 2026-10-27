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Ла Лига рискует потерять до 400 млн евро из-за скандала с Мбаппе - источник

Испанская Ла Лига рискует понести серьёзные финансовые потери из-за скандала с нападающим мадридского "Реала" Килианом Мбаппе.
Фото: Getty Images
Под угрозой оказались коммерческие интересы чемпионата Испании в Китае, которые оцениваются в сумму до 400 млн евро. Об этом сообщает Vozpopuli.

Причиной конфликта стала шутка французского футболиста о популярном интернет-меме, на котором его лицо изображено вместо лица бывшего китайского лидера Мао Цзэдуна. Мбаппе назвал изображённого человека китайским диктатором, что вызвало негативную реакцию в Китае.

На фоне скандала государственный телеканал CCTV приостановил трансляции матчей Ла Лиги, а несколько китайских компаний прекратили сотрудничество с футболистом.

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