"Ленинградец" проиграл первый матч в истории

Смоленский "Днепр" обыграл "Ленинградец" в матче 2-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ.Для клуба из Санкт-Петербурга, созданного в 2018 году, поражение стало первым в истории. В первом туре он обыграл "Локомотив-Казанку" (2:0).