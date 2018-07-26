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"Ленинградец" проиграл первый матч в истории

Смоленский "Днепр" обыграл "Ленинградец" в матче 2-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ.

Для клуба из Санкт-Петербурга, созданного в 2018 году, поражение стало первым в истории. В первом туре он обыграл "Локомотив-Казанку" (2:0).
Вчера, 22:27
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(3)
№5 Написал: казылык (Вчера, 23:43) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Kolpino2
Цитата: казылык
Очередное говно искусственно выращенное

Да. Что-то вроде современного Спартака.

Скорее зенита,у которого нет истории,а есть лишь тепличные условия искусственно созданные,но даже при этом вы пятиместное недоразумение
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Palivec Nusle (Вчера, 23:22) #
  • -1
  •  (1)

Что есть "Ленинградец"? Преемник Тосно?


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Тыква, свиньи просят вина
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:14) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: казылык
Очередное говно искусственно выращенное

Да. Что-то вроде современного Спартака.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: казылык (Вчера, 22:53) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Бавария»
Очередное говно искусственно выращенное
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 22:30) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Это случайно не на обломках Тосно возникла эта команда.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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