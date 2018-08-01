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Экс-футболист "Крыльев Советов" перешел в "Армавир"

Защитник курского "Авангарда" Алексей Концедалов подписал контракт с "Армавиром", сообщает пресс-служба клуба.

В 2016 году защитник перешёл в «Балтику», а уже в следующем сезоне пополнил ряды курского «Авангарда», в составе которого провёл 29 матчей.

"Мы приветствуем Алексея в составе "Армавира" и желаем только успешных выступлений в составе нашей команды", — говорится в заявлении клуба.
Теги: Армавир Концедалов
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