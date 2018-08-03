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Суд отклонил иск "Торпедо" о возвращении эмблемы клуба

Арбитражный суд Москвы отклонил иск "Торпедо", требовавшего признать незаконной передачу некоммерческому фонду прав на принадлежащие клубу товарные знаки, в том числе признанный общеизвестным бренд в виде буквы "Т", представляющий собой эмблему клуба.

Как следует из опубликованного решения суда, 2 ноября 2017 года бывший президент черно-белых Александр Тукманов заключил договор с "Фондом развития, инноваций, культуры и спорта" об отчуждении исключительного права на товарные знаки клуба. На момент подписания договора исполнительным директором фонда являлся Сергей Тукманов - сын экс-президента "Торпедо". Передача прав согласно договору осуществлялась на безвозмездной основе.

Суд первой инстанции не нашел оснований для того, чтобы признать сделку недействительной. Суд указал, что из-за небольшой стоимости отчужденных брендов по сравнению со стоимостью всех активов клуба она не может быть признана сделкой с заинтересованностью.

Суд также согласился с доводами ответчика, заявившего, что клуб, которому в Фонде принадлежит 50 процентов, будет "участвовать в использовании всех товарных знаков, переданных ответчику". Наконец, суд посчитал, что истцом избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права.

Спорт-Экспресс
Теги: Торпедо
Сегодня, 12:02
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№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 12:11) #
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Может не возвращение эмблемы , а ПРАВ на эмблему ? Автор , это разные понятия !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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