Андрей Хрипков: мы знали как играть против соперника

После победного матча четвёртого тура ФНЛ между «Нижним Новгородом» и подмосковной командой «Чертаново» на наши вопросы ответил Андрей Хрипков.- Очень понравился соперник. Молодая, амбициозная команда, которая думаю не затеряется в ФНЛ. Они нам дали сегодня хороший бой, но всё-таки думаю, что мы сегодня были намного ближе к победе чем соперник. И мы её заслуженно заработали. Отдельная благодарность всем болельщикам, которые пришли на стадион. Они в нас верили, и гнали вперёд, до самого финального свистка в матче.- Мы хорошо разобрали соперника, и знали их слабые места. Начали давить более агрессивным прессингом на чужой половине поля. Следствие этого забили два гола дальними ударами. Знали, что у них появляются большие зоны, куда наши полузащитники должны были врываться и бить по воротам.- Играть быстро, переводить мяч с фланга на фланг и чаще бить по воротам с любых дистанций.С Андреем Хрипковым общался Миша-Пират.