"Сочи" не будет играть на стадионе "Фишт" до замены газона

"Сочи" не будет проводить домашние встречи на стадионе "Фишт" до замены газона.На время работ по замене травы на арене, матчи будут проходить на стадионе имени Славы Метревели.Первой и единственной игрой сочинской команды на арене "Фишт" стал матч седьмого тура ФНЛ против "Нижнего Новгорода", который завершился поражением хозяев со счетом 0:1.