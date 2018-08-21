Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Сочи" не будет играть на стадионе "Фишт" до замены газона

"Сочи" не будет проводить домашние встречи на стадионе "Фишт" до замены газона.

На время работ по замене травы на арене, матчи будут проходить на стадионе имени Славы Метревели.

Первой и единственной игрой сочинской команды на арене "Фишт" стал матч седьмого тура ФНЛ против "Нижнего Новгорода", который завершился поражением хозяев со счетом 0:1.

ФК "Сочи"
Теги: Сочи
Сегодня, 19:00
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: GPS (Сегодня, 20:11) #
  • -1
  •  (1)
online

А старый буренки пожрали или на сувениры растащили в частные коттеджи?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.