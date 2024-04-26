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"Чемпионат": новым главным тренером "Факела" станет Черевченко

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По информации СМИ, преемником Сергея Ташуева на посту главного тренера воронежского "Факела" станет экс-главный тренер "Локомотива" и "Химок" Игорь Черевченко.
Фото: РИА Новости
49-летний экс-главный тренер таджикского "Истиклола", московского "Локомотива", тульского "Арсенала" и подмосковных "Химок" Игорь Черевченко займёт пост наставника воронежского "Факела", сообщают СМИ. По данным источника, в тренерский штаб Черевченко в "Факеле" войдёт экс-защитник "Томи" Валерий Климов.

Ранее стало официально известно об уходе с поста главного тренера воронежцев по семейным обстоятельствам 65-летнего Сергея Ташуева. В чемпионате России команда потерпела 4 поражения подряд и занимает 11 место в турнирной таблице, набрав 26 очков в 25 матчах - столько же, сколько у находящегося в зоне стыковых матчей "Оренбурга".

Черевченко в декабре 2023 года покинул душанбинский "Истиклол" по истечению срока действия контракта.

Источник: "Чемпионат"

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Факел Игорь Черевченко Сергей Ташуев
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