– Это типичный матч для дерби: закрытый, сложный, с большим количеством ошибок в середине поля. Мы создали чуть больше моментов, чем ЦСКА. “Спартак” заслуживал выиграть в дерби.
Отметим, что Хесус Медина ранее выступал в составе московского ЦСКА. Прошлым летом полузащитник перебрался в столичный “Спартак”.
Напомним, 25 апреля был проведен центральный матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский. В рамках него московский ЦСКА на своем поле сыграл против столичного “Спартака”. Встреча закончилась ничейным результатом. Итоговый счет – 0:0.
Источник: Metaratings
Медина: “Спартак” заслуживал выиграть в дерби с ЦСКА
Полузащитник московского “Спартака” Хесус Медина поделился мыслями об игре с ЦСКА в 21-м туре чемпионата России, которая завершилась нулевой ничьей.
Фото: ФК "Спартак"