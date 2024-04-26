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Медина: “Спартак” заслуживал выиграть в дерби с ЦСКА

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Полузащитник московского “Спартака” Хесус Медина поделился мыслями об игре с ЦСКА в 21-м туре чемпионата России, которая завершилась нулевой ничьей.
Фото: ФК "Спартак"
– Это типичный матч для дерби: закрытый, сложный, с большим количеством ошибок в середине поля. Мы создали чуть больше моментов, чем ЦСКА. “Спартак” заслуживал выиграть в дерби.

Отметим, что Хесус Медина ранее выступал в составе московского ЦСКА. Прошлым летом полузащитник перебрался в столичный “Спартак”.

Напомним, 25 апреля был проведен центральный матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский. В рамках него московский ЦСКА на своем поле сыграл против столичного “Спартака”. Встреча закончилась ничейным результатом. Итоговый счет – 0:0.

Источник: Metaratings

Спартак Хесус Медина ЦСКА
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