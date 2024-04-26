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Титов: мне вообще непонятно, как можно играть в тот футбол, в который сейчас играет "Спартак"

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Экс-полузащитник московского "Спартака" Егор Титов высказался об игре красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
- Самая большая проблема "Спартака" и российского футбола - позиционная атака. Когда я играл в "Спартаке", у нас такой проблемы не было. Мне вообще непонятно, как можно играть в тот футбол, в который сейчас играет "Спартак". А этот клуб совсем недавно заявлял о том, что будет бороться за чемпионство… С таким футболом, увы, бороться за чемпионство не получится, - передаёт слова Титова "РБ Спорт".

Московский "Спартак" 25 апреля сыграл выездную ничью со счётом 0:0 в дерби с ЦСКА в рамках перенесённого с марта 21 тура Российской премьер-лиги. В 7 весенних матчах РПЛ красно-белые забили 7 голов, 5 из которых - в ходе выездного матча 25 тура чемпионата России с "Ростовом" (5:1).

В апреле 2024 года "Спартак" расстался с главным тренером Гильермо Абаскалем, после этого под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича московский клуб одержал победу над "Ростовом" (5:1) и сыграл две нулевых ничьих - с "Зенитом" в Кубке России и с ЦСКА в РПЛ.

Спартак Егор Титов
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