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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дебют Евсеева. Анонс 8-го тура ФНЛ
В середине недели отгремел Кубок России, в воскресенье команды ФНЛ продолжают рубиться уже между собой. Rusfootball.info о самых интересных встречах лиги.
Дальневосточное дерби
Второй раз за неделю состоится главное дерби первого дивизиона. В среду дальневосточные команды провели первый матч на Кубок. Все закончилось дебютной победой Вадима Евсеева в роли наставника СКА. Но триумф омрачил сомнительный пенальти во втором тайме. А затем последовал скандал на пресс-конференции, когда один из журналистов допрашивал тренера СКА о работе с судьями, так как это хабаровчане часто получаются 11-метровые отметки. Подобная история только должна мотивировать футболистов «Луча». И теперь есть дополнительный стимул отобрать очки у соседей, борющихся за попадание в РПЛ.
Проводы Евдокимова
Интересная ситуация сложилась в Волгограде. Там не идут дела у Роберта Евдокимова. У него хорошо шли дела в «Оренбурге». Нынешний успех оренбуржцев – фундамент Роберта Геннадьевича. В «Ротор» его приглашали с оглядкой на прошлые достижения в КАМАЗе и «Оренбурге», но старт вышел провальным. Бывшие игроки «Кубани» раз за разом фатально ошибаются. После поражения от «Спартака-2» и «Сызрани-2003» в Кубке тренер подал в отставку, однако руководство ее не приняло. Будет любопытно, как это повлияет на команду. Уже в воскресенье будет встреча с «Факелом», у которого дела ничуть не лучше.
«Балтика» в норме
Похоже, что калининградские болельщики могут наконец-то вздохнуть спокойно. Подходит к концу финансовая эпопея с долгами. Были конфликты игроков с губернатором, угрозы бойкотировать матч с «Шинником». После шушихи в прессе у клуба появился новый спонсор и начали выплачиваться долги, которые в клубе еще имеются с мая. Команда за неделю одержала две гостевые победы и потихоньку приходит в себя. «Шинник» же испытывает спад после мощного старта – это обычное явление для молодых команд Побегалова, для которых свойственна нестабильность. Поэтому в этой встрече калининградцы подходят в роли фаворита.
Матч тура
Трудно было представить за пару недель до старта первенства, что к концу лета ключевым матчем тура станет «Краснодар-2» и «Томь». Последние в прошлом сезоне с трудом избежали вылета в ПФЛ, а первые попали в лигу только из-за приглашения лиги, так как не хватало команд для 20 клубов в лиге. Семь туров миновало, а краснодарская молодежь идет без поражений и более того пять раз подряд одержала победу. Томичи чуть-чуть забуксовали, а изнурительный матч в Кубке может ударить по физической подготовке. Все же краснодарцы привыкли комбинировать и играть быстро.
Питер-Москва
Пока «Зенит» и «Спартак» рубятся за чемпионство в РПЛ, их дубли решают совершенно разные задачи в ФНЛ. Питерцы сосредоточены на том, чтобы побить антирекорд лиги по набранным очкам. А с семью поражениями кряду они могут замахнуться на большие высоты. Красно-белые при Булатове возвращаются на былые позиции в лиге и показывают привлекательный футбол, а самое главное набирают очки, поэтому будет неожиданно, если они оступятся в игре со сверстниками.
8-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Дальневосточное дерби
Второй раз за неделю состоится главное дерби первого дивизиона. В среду дальневосточные команды провели первый матч на Кубок. Все закончилось дебютной победой Вадима Евсеева в роли наставника СКА. Но триумф омрачил сомнительный пенальти во втором тайме. А затем последовал скандал на пресс-конференции, когда один из журналистов допрашивал тренера СКА о работе с судьями, так как это хабаровчане часто получаются 11-метровые отметки. Подобная история только должна мотивировать футболистов «Луча». И теперь есть дополнительный стимул отобрать очки у соседей, борющихся за попадание в РПЛ.
Проводы Евдокимова
Интересная ситуация сложилась в Волгограде. Там не идут дела у Роберта Евдокимова. У него хорошо шли дела в «Оренбурге». Нынешний успех оренбуржцев – фундамент Роберта Геннадьевича. В «Ротор» его приглашали с оглядкой на прошлые достижения в КАМАЗе и «Оренбурге», но старт вышел провальным. Бывшие игроки «Кубани» раз за разом фатально ошибаются. После поражения от «Спартака-2» и «Сызрани-2003» в Кубке тренер подал в отставку, однако руководство ее не приняло. Будет любопытно, как это повлияет на команду. Уже в воскресенье будет встреча с «Факелом», у которого дела ничуть не лучше.
«Балтика» в норме
Похоже, что калининградские болельщики могут наконец-то вздохнуть спокойно. Подходит к концу финансовая эпопея с долгами. Были конфликты игроков с губернатором, угрозы бойкотировать матч с «Шинником». После шушихи в прессе у клуба появился новый спонсор и начали выплачиваться долги, которые в клубе еще имеются с мая. Команда за неделю одержала две гостевые победы и потихоньку приходит в себя. «Шинник» же испытывает спад после мощного старта – это обычное явление для молодых команд Побегалова, для которых свойственна нестабильность. Поэтому в этой встрече калининградцы подходят в роли фаворита.
Матч тура
Трудно было представить за пару недель до старта первенства, что к концу лета ключевым матчем тура станет «Краснодар-2» и «Томь». Последние в прошлом сезоне с трудом избежали вылета в ПФЛ, а первые попали в лигу только из-за приглашения лиги, так как не хватало команд для 20 клубов в лиге. Семь туров миновало, а краснодарская молодежь идет без поражений и более того пять раз подряд одержала победу. Томичи чуть-чуть забуксовали, а изнурительный матч в Кубке может ударить по физической подготовке. Все же краснодарцы привыкли комбинировать и играть быстро.
Питер-Москва
Пока «Зенит» и «Спартак» рубятся за чемпионство в РПЛ, их дубли решают совершенно разные задачи в ФНЛ. Питерцы сосредоточены на том, чтобы побить антирекорд лиги по набранным очкам. А с семью поражениями кряду они могут замахнуться на большие высоты. Красно-белые при Булатове возвращаются на былые позиции в лиге и показывают привлекательный футбол, а самое главное набирают очки, поэтому будет неожиданно, если они оступятся в игре со сверстниками.
8-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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