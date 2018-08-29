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Евгений Макеев продолжит карьеру в ФНЛ

Защитник Евгений Макеев продолжит карьеру в ФНЛ. Футболист в ближайшие дни подпишет контракт с "Сочи".

"Дал согласие на переход в "Сочи". Так что в ближайшее время подпишу контракт", — цитирует игрока Sport24.

Ранее Макеев покинул "Ростов" в статусе свободного агента. "Сочи" занимает шестое место в ФНЛ.
Теги: Макеев Сочи
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