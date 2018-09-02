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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Василий Баскаков: огромное спасибо игрокам, но могут играть еще лучше
Главный тренер "Томи" Василий Баскаков прокомментировал победу над "СКА-Хабаровском".
"Я думаю, что всё по делу: по игре и по счёту, и по движению, и по контролю мяча. Настраивались на тяжёлую игру – первый тайм так и получился. Забили, могли забить ещё, но что-то занервничали, не получался переход из обороны в атаку, пошёл брак. Затем поджались к своим воротам, сами себе привезли стандарт и не доиграли его. В перерыве успокоили, акцентировали на первые передачи после отбора, чтобы не было потерь. Как только стали поаккуратнее играть, сразу пошли быстрые атаки. Хорошо, что забили быстрый гол в начале тайма, и было видно, что сбросили чуть-чуть напряжение. По самоотдаче, по дисциплине, по желанию играть им огромное спасибо, могут играть ещё лучше", - цитирует Баскакова официальный сайт клуба.
"Я думаю, что всё по делу: по игре и по счёту, и по движению, и по контролю мяча. Настраивались на тяжёлую игру – первый тайм так и получился. Забили, могли забить ещё, но что-то занервничали, не получался переход из обороны в атаку, пошёл брак. Затем поджались к своим воротам, сами себе привезли стандарт и не доиграли его. В перерыве успокоили, акцентировали на первые передачи после отбора, чтобы не было потерь. Как только стали поаккуратнее играть, сразу пошли быстрые атаки. Хорошо, что забили быстрый гол в начале тайма, и было видно, что сбросили чуть-чуть напряжение. По самоотдаче, по дисциплине, по желанию играть им огромное спасибо, могут играть ещё лучше", - цитирует Баскакова официальный сайт клуба.
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