По мнению Геннадия Сергеевича, у отечественных команд должны быть местные спортивные директора и менеджеры.
"Если в "Спартаке" спортивный директор — испанец Кахигао, то кого приглашает? Конечно, иностранцев. Я считаю, что спортивный директор должен быть отечественным. Пусть у него работают скауты за рубежом, но ему нужно понимать и видеть, что происходит у нас.
Футбольные менеджеры — самая большая проблема у нас. Генеральными директорами, членами правления должны быть люди из футбола. То, что Константина Зырянова сделали председателем правления "Зенита", — прогрессивно для клуба. И Семака это тоже касается. Нашим футбольным менеджерам нужно менять свой менталитет и давать дорогу молодым, способным, дерзким — тем, кто действительно этого заслуживает", — сказал Орлов "Чемпионату".
По итогам первого круга чемпионата России сезона 2025/2026 лидером турнирной таблицы Премьер-Лиги с 40 очками является "Краснодар". В топ-5 команд также входят "Зенит" (2-е место, 39 очков), "Локомотив" (3-е место, 37 очков), ЦСКА (4-е место, 36 очков) и "Балтика" (5-е место, 35 очков).
В трех из пяти этих коллективов должность спортивного директора занимают россияне, в "Зените" и ЦСКА номинально нет такого поста, но смежные функции также выполняют отечественные специалисты.
Орлов считает, что у клубов РПЛ должны быть отечественные спортивные директора
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о менеджерах российских клубов.
Фото: ФК "Зенит"