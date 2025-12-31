В первой части сезона Глушенков провел 21 матч, забил 10 мячей и отдал 7 результативных передач.
"Это один из тончайших игроков, настоящих созидателей. Когда он в настроении, это игрок, который делает разницу. Во многих матчах он это доказывал", — передает слова Корнеева "Матч ТВ".
"Зенит" завершил первый отрезок текущего сезона на втором месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 39 очками в активе.
Контракт Максима Глушенкова с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 14 млн евро.
Корнеев отметил мастерство Глушенкова
Бывший российский футболист Игорь Корнеев высоко оценил выступления полузащитника "Зенита" Максима Глушенкова в первой части сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Зенит"