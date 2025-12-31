Генич рассказал, случится ли массовый уход игроков из "Балтики"

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о том, удастся ли "Балтике" сохранить своих ведущих футболистов.

Фото: ФК "Балтика"

По итогам первого отрезка сезона 2025/26 калининградская команда с 35 баллами располагается на 5-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.



"Такого риска нет, команду точно не раскупят. Это только влажные фантазии тех, кто думает, что "Балтика" резко пойдет вниз. Это монолитная команда", — сказал Генич в "Коммент.Шоу".



За прошедшие 18 туров чемпионата России "Балтика" пропустила меньше всех в РПЛ — 7 голов при 24 забитых мячах.