"Ман Юнайтед" интересуется нападающим "РБ Лейпциг"

Английский "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании нападающего немецкого "РБ Лейпциг" Яна Диоманде.

Фото: Getty Images

Как сообщает Sky Sports News, "Ман Юнайтед" готов начать переговоры по трансферу футболиста уже в зимнее трансферное окно.



Ивуариец Диоманде перешел в "РБ Лейпциг" из испанского "Леганеса" в июле 2025 года за 20 млн евро. На данный момент за немецкую команду Ян провел 16 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.



Контракт Диоманде с "Лейпцигом" рассчитан до 30 июня 2030 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 45 млн евро, тогда как клуб намерен выручить за игрока минимум 100 миллионов.

