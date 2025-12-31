Тренер "МЮ" рассказал, чего команде не хватило в матче с "Вулверхэмптоном"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал ничью в матче 19 тура Английской Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном".

Фото: Getty Images

Вчера, 30 декабря, "МЮ" на своем поле не смог обыграть худшую команду первого круга АПЛ — встреча завершилась со счетом 1:1.



"Мы испытывали трудности на протяжении всего матча. Понимали, что игра будет отличаться от встречи с "Ньюкаслом". В этом матче у нас не было такой энергии, как тогда, нам не хватало подвижности в атаке. Мы сыграли не очень хорошо. Нужно восстановиться и готовиться к следующему матчу", — сказал Аморим BBC.



За "Ман Юнайтед" гол забил нападающий Джошуа Зиркзе (27'), в составе "Вулвз" забитым мячом отметился полузащитник Ладислав Крейчи (45').



"Красные дьяволы" с 30 очками после 19 проведенных встреч располагаются на 6-м месте турнирной таблицы АПЛ, "Вулверхэмптон" с 3 баллами занимает последнюю, 20-ю строчку таблицы.

