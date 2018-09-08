Новости партнеров

"Спартак-2" уступил "Нижнему Новгороду"

"Спартак-2" уступил "Нижнему Новгороду" в матче 10-го тура ОЛИМП-ФНЛ (3:1).

ФНЛ

10 тур

"Нижний Новгород" – "Спартак-2" 3:1

Гол: Аюпов, 8, 32, Циряк, 90 - Руденко, 80

"Нижний Новгород": Анисимов, Морозов, Абазов, Хрипков, Хайруллов, Федорив, Аюпов, Симанов (Скворцов, 67), Игнатович (Абрамов, 86), Сергеев (Циряк, 73), Делькин (Семякин, 89)

"Спартак-2": Терешкин, Мамин, Миронов, Воропаев, Бакаев, Полубояринов, Тюнин, Рудковский, Митрога (Мазуров, 79), Руденко, Тиерно (Лопатин, 65)

Предупреждения: Хрипков, 14, Аюпов, 39, Игнатович, 41, Руденко, 45, Полубояринов, 62, Циряк, 90+1
Теги: Спартак-2 Нижний Новгород
Сегодня, 18:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.