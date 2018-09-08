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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Томь" обыграла "Мордовию" (1)
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Отец Кузяева: в Турции Черчесов сделал ставку на опытных игроков, а ротацию мы увидим с чехами
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Джон Терри в «Спартаке». Чтооооо? (18)
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"Спартак" достиг договоренности с Терри, в ближайшие часы будет подписан контракт по схеме "1+1" (67)
"Спартак-2" уступил "Нижнему Новгороду"
"Спартак-2" уступил "Нижнему Новгороду" в матче 10-го тура ОЛИМП-ФНЛ (3:1).
ФНЛ
10 тур
"Нижний Новгород" – "Спартак-2" 3:1
Гол: Аюпов, 8, 32, Циряк, 90 - Руденко, 80
"Нижний Новгород": Анисимов, Морозов, Абазов, Хрипков, Хайруллов, Федорив, Аюпов, Симанов (Скворцов, 67), Игнатович (Абрамов, 86), Сергеев (Циряк, 73), Делькин (Семякин, 89)
"Спартак-2": Терешкин, Мамин, Миронов, Воропаев, Бакаев, Полубояринов, Тюнин, Рудковский, Митрога (Мазуров, 79), Руденко, Тиерно (Лопатин, 65)
Предупреждения: Хрипков, 14, Аюпов, 39, Игнатович, 41, Руденко, 45, Полубояринов, 62, Циряк, 90+1
ФНЛ
10 тур
"Нижний Новгород" – "Спартак-2" 3:1
Гол: Аюпов, 8, 32, Циряк, 90 - Руденко, 80
"Нижний Новгород": Анисимов, Морозов, Абазов, Хрипков, Хайруллов, Федорив, Аюпов, Симанов (Скворцов, 67), Игнатович (Абрамов, 86), Сергеев (Циряк, 73), Делькин (Семякин, 89)
"Спартак-2": Терешкин, Мамин, Миронов, Воропаев, Бакаев, Полубояринов, Тюнин, Рудковский, Митрога (Мазуров, 79), Руденко, Тиерно (Лопатин, 65)
Предупреждения: Хрипков, 14, Аюпов, 39, Игнатович, 41, Руденко, 45, Полубояринов, 62, Циряк, 90+1
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