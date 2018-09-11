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Директор "Тюмени": Маминов был классным игроком, но тренер он бездарный

Директор "Тюмени" Александр Попов рассказал о причинах расставания с бывшим главным тренером команды Владимиром Маминовым.

"С Маминовым мы ошиблись. Он был отличным игроком, но тренер он бездарный.

Маминову был дан карт-бланш: кого хочешь убирай, набирай новых. Но те, кого он привез, оказались не помощники. Маминов ставил их до тех пор, пока не понял, что те совсем никакие.

Все провалил! Он принял "Тюмень" в хвосте таблицы и умудрился опуститься еще ниже, притом что у него был почти целый сезон", - сказал Попов.

Sportbox


Теги: Маминов Тюмень
Сегодня, 12:03
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№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЦОДД
Он принял "Тюмень" в хвосте таблицы и умудрился опуститься еще ниже, .....

А куда можно ниже хвоста опуститься?

А туда, что под хвостом.
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Хотя, если, ни одна из пяти команд - вылетантов не прощается с "Лучшей Лигой Мира", то какая разница?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: ЦОДД Сибирь (Сегодня, 12:31) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Он принял "Тюмень" в хвосте таблицы и умудрился опуститься еще ниже, .....

А куда можно ниже хвоста опуститься?
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
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