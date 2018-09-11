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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Директор "Тюмени": Маминов был классным игроком, но тренер он бездарный
Директор "Тюмени" Александр Попов рассказал о причинах расставания с бывшим главным тренером команды Владимиром Маминовым.
"С Маминовым мы ошиблись. Он был отличным игроком, но тренер он бездарный.
Маминову был дан карт-бланш: кого хочешь убирай, набирай новых. Но те, кого он привез, оказались не помощники. Маминов ставил их до тех пор, пока не понял, что те совсем никакие.
Все провалил! Он принял "Тюмень" в хвосте таблицы и умудрился опуститься еще ниже, притом что у него был почти целый сезон", - сказал Попов.
Sportbox
"С Маминовым мы ошиблись. Он был отличным игроком, но тренер он бездарный.
Маминову был дан карт-бланш: кого хочешь убирай, набирай новых. Но те, кого он привез, оказались не помощники. Маминов ставил их до тех пор, пока не понял, что те совсем никакие.
Все провалил! Он принял "Тюмень" в хвосте таблицы и умудрился опуститься еще ниже, притом что у него был почти целый сезон", - сказал Попов.
Sportbox
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