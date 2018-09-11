Директор "Тюмени": Маминов был классным игроком, но тренер он бездарный

Директор "Тюмени" Александр Попов рассказал о причинах расставания с бывшим главным тренером команды Владимиром Маминовым."С Маминовым мы ошиблись. Он был отличным игроком, но тренер он бездарный.Маминову был дан карт-бланш: кого хочешь убирай, набирай новых. Но те, кого он привез, оказались не помощники. Маминов ставил их до тех пор, пока не понял, что те совсем никакие.Все провалил! Он принял "Тюмень" в хвосте таблицы и умудрился опуститься еще ниже, притом что у него был почти целый сезон", - сказал Попов.