"Спартаку" в первую очередь нужен еще один забивной нападающий. Сейчас нужен хороший тренер, который их объединит одной целью и задачей. Я бы на месте "Спартака" нашел зимой еще одного забивного нападающего и бился бы за чемпионство", - сказал Булыкин "Матч ТВ".
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. Красно-белые одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в лиге.
Следующий матч подопечных Вадима Романова в РПЛ состоится 28 февраля против "Сочи".
"Бился бы за чемпионство". Булыкин рассказал, какой игрок нужен "Спартаку"
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, какой футболист нужен "Спартаку".
