Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
Манчестер Сити2 тайм
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

"Бился бы за чемпионство". Булыкин рассказал, какой игрок нужен "Спартаку"

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, какой футболист нужен "Спартаку".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартаку" в первую очередь нужен еще один забивной нападающий. Сейчас нужен хороший тренер, который их объединит одной целью и задачей. Я бы на месте "Спартака" нашел зимой еще одного забивного нападающего и бился бы за чемпионство", - сказал Булыкин "Матч ТВ".

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. Красно-белые одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в лиге.

Следующий матч подопечных Вадима Романова в РПЛ состоится 28 февраля против "Сочи".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится