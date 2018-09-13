Александр Точилин отказался от предложения возглавить "Балтику"

"Балтика" в лице ее генерального директора Теймураза Лепсая сделала предложение возглавить команду главному тренеру "Сочи" Александру Точилину. 44-летний специалист подтвердил эту информацию.– (после паузы) Ну да.– Мне приятно, что ко мне есть интерес. Но сейчас я востребован в "Сочи". Уйти было бы некрасиво перед руководством клуба и командой.– Да.Отметим, что в "Балтике" Точилину предлагали более высокие личные условия, чем на настоящем месте работы.