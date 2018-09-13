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Александр Точилин отказался от предложения возглавить "Балтику"

"Балтика" в лице ее генерального директора Теймураза Лепсая сделала предложение возглавить команду главному тренеру "Сочи" Александру Точилину. 44-летний специалист подтвердил эту информацию.

– Вам был звонок с предложением из "Балтики"?

– (после паузы) Ну да.

– И каково Ваше решение?

– Мне приятно, что ко мне есть интерес. Но сейчас я востребован в "Сочи". Уйти было бы некрасиво перед руководством клуба и командой.

– То есть Вы продолжите работать в "Сочи"?

– Да.

Отметим, что в "Балтике" Точилину предлагали более высокие личные условия, чем на настоящем месте работы.

"Матч ТВ"
Теги: Точилин Балтика
Вчера, 23:14
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