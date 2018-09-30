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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Тюмень" обыграла ярославский "Шинник", забив победный гол на 93-й минуте
"Тюмень" обыграла ярославский "Шинник" в матче 14-го тура Футбольной национальной лиги.
ФНЛ
14 тур
"Тюмень" – "Шинник" 3:2
Гол: Теленков, 28, Лаук, 30, Рябокобыленко, 90+3 - Шайморданов, 18, Нарылков, 40
"Тюмень": Обухов (Бучнев, 24), Столяренко, Коваленко, Козлов, Хайманов (Васильев, 25), Лаук (Малоян, 80), Леонтьев, Рябокобыленко, Чудин, Лешонок (Парняков, 69), Теленков
"Шинник": Яшин, Самошников (Покидушев, 67), Первушин, Магадиев, Цховребов, Шайморданов (Гелоян, 63 (Деобальд, 71)), Самойлов, Нарылков, Камилов (Кожемякин, 77), Самодин, Булия
Предупреждения: Хайманов, 18, Столяренко, 34, Васиев, 38, Рябокобыленко, 38, Покидышев, 78
ФНЛ
14 тур
"Тюмень" – "Шинник" 3:2
Гол: Теленков, 28, Лаук, 30, Рябокобыленко, 90+3 - Шайморданов, 18, Нарылков, 40
"Тюмень": Обухов (Бучнев, 24), Столяренко, Коваленко, Козлов, Хайманов (Васильев, 25), Лаук (Малоян, 80), Леонтьев, Рябокобыленко, Чудин, Лешонок (Парняков, 69), Теленков
"Шинник": Яшин, Самошников (Покидушев, 67), Первушин, Магадиев, Цховребов, Шайморданов (Гелоян, 63 (Деобальд, 71)), Самойлов, Нарылков, Камилов (Кожемякин, 77), Самодин, Булия
Предупреждения: Хайманов, 18, Столяренко, 34, Васиев, 38, Рябокобыленко, 38, Покидышев, 78
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