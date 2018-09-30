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"Тюмень" обыграла ярославский "Шинник", забив победный гол на 93-й минуте

"Тюмень" обыграла ярославский "Шинник" в матче 14-го тура Футбольной национальной лиги.

ФНЛ

14 тур

"Тюмень" – "Шинник" 3:2

Гол: Теленков, 28, Лаук, 30, Рябокобыленко, 90+3 - Шайморданов, 18, Нарылков, 40

"Тюмень": Обухов (Бучнев, 24), Столяренко, Коваленко, Козлов, Хайманов (Васильев, 25), Лаук (Малоян, 80), Леонтьев, Рябокобыленко, Чудин, Лешонок (Парняков, 69), Теленков

"Шинник": Яшин, Самошников (Покидушев, 67), Первушин, Магадиев, Цховребов, Шайморданов (Гелоян, 63 (Деобальд, 71)), Самойлов, Нарылков, Камилов (Кожемякин, 77), Самодин, Булия

Предупреждения: Хайманов, 18, Столяренко, 34, Васиев, 38, Рябокобыленко, 38, Покидышев, 78
Теги: Тюмень Шинник
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