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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Спартак-2" обыграл "Мордовию", "Сочи" забил 6 голов "Чертаново"
"Сочи" разгромил "Чертаново" в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ - 6:2.
ФНЛ
14 тур
"Чертаново" – "Сочи" 2:6
Гол: Сарвели, 35, Цыпченко, 87 - Барсов, 29, 46, Соловьев, 40, Редькович, 67 (авто.), Обольский, 89, Горбунов, 90+1
"Чертаново": Радионов, Паршиков, Бартасевич (Горшков, 76), Солдатенков, Редькович, Глушенков, Умяров, Витюгов, Ежов (Майрович, 86), Зиньковский (Цыпченко, 72), Сарвели (Великородный, 79)
"Сочи": Заболотный, Калугин, Почивалин (Горбунов, 51), Миладинович, Макеев, Соловьев (Лагатор, 53), Померко, Бурмистров (Косянчук, 78), Песегов, Саная (Обольский, 84), Барсов
Предупреждение: Макеев, 51
Удаления: Редькович, 77
"Мордовия" – "Спартак-2" 0:1
Гол: Пантелеев, 57
"Мордовия": Кобзев, Ятченко, Деревягин, Сухарев, Климов, Дворецков (Орлов, 82), Поярков, Петров, Мухаметшин Рустем (Киреев, 72), Мухаметшин Руслан, Обухов (Маркин, 77)
"Спартак-2": Терешкин, Лихачёв, Воропаев, Миронов, Полубояринов, Пантелеев, Тюнин, Бакаев (Рудковский, 77), Нимели (Мазуров, 90+1), Мелкадзе, Руденко
Предупреждения: Тюнин, 53, Миронов, 79, Поярков, 85, Нимели, 90
ФНЛ
14 тур
"Чертаново" – "Сочи" 2:6
Гол: Сарвели, 35, Цыпченко, 87 - Барсов, 29, 46, Соловьев, 40, Редькович, 67 (авто.), Обольский, 89, Горбунов, 90+1
"Чертаново": Радионов, Паршиков, Бартасевич (Горшков, 76), Солдатенков, Редькович, Глушенков, Умяров, Витюгов, Ежов (Майрович, 86), Зиньковский (Цыпченко, 72), Сарвели (Великородный, 79)
"Сочи": Заболотный, Калугин, Почивалин (Горбунов, 51), Миладинович, Макеев, Соловьев (Лагатор, 53), Померко, Бурмистров (Косянчук, 78), Песегов, Саная (Обольский, 84), Барсов
Предупреждение: Макеев, 51
Удаления: Редькович, 77
"Мордовия" – "Спартак-2" 0:1
Гол: Пантелеев, 57
"Мордовия": Кобзев, Ятченко, Деревягин, Сухарев, Климов, Дворецков (Орлов, 82), Поярков, Петров, Мухаметшин Рустем (Киреев, 72), Мухаметшин Руслан, Обухов (Маркин, 77)
"Спартак-2": Терешкин, Лихачёв, Воропаев, Миронов, Полубояринов, Пантелеев, Тюнин, Бакаев (Рудковский, 77), Нимели (Мазуров, 90+1), Мелкадзе, Руденко
Предупреждения: Тюнин, 53, Миронов, 79, Поярков, 85, Нимели, 90
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