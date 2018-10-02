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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Никита Чагров: мы были не слабее "Тамбова"
После центрального матча 14 тура первенства ФНЛ между «Тамбовом» и «Авангардом» завершившимся со счётом 3:1 в пользу хозяев на наши вопросы ответил голкипер курян Никита Чагров.
- Никита, твой комментарий к прошедшему матчу.
- Обидное для нас поражение. К сожалению, начали игру с быстрого пропущенного гола, что, вероятно, надавило на команду. К счастью, быстро отыгрались и вернулись в игру. Затем пенальти. На поле показалось, что его не было. Обсуждали с ребятами, они тоже считают, что это ошибка арбитра. Не самая лучшая моя игра, не получилось в паре эпизодов выручить команду, когда очень хотелось. Желание победить было запредельное у всех, возможно, где-то перегорели. Не сумели реализовать моменты, которые имели, поэтому и не переломили ход мачта.
- Были ли готовы к такому натиску игроков «Тамбова» с самого начала матча?
- Были готовы, это не стало какой-то неожиданностью, но увы проиграли.
- Уже на 3 минуте вы пропустили гол, но к концу первых 15 минут вашей команде удалось сравнять счет фантастическим ударом Артема Федчука. И вроде бы игра немного выровнялась, но тут в ваши ворота в конце первого тайма ставится как показалось весьма спорный пенальти. Прокомментируй его.
- Да, гол Федчука был хорош и необходим. Убежали в неплохую контратаку, которая вылилась в гол. Удар Феди тоже стоит отметить. Вообще считаю, что сегодня он провёл хороший матч, не смотря на наше поражение. Как уже сказал, эпизод с пенальти, на мой взгляд, спорный, как и ряд других моментов в этой игре. Но, даже не смотря на все это, мы все равно могли переломить ход этой игры.
- Что тренер говорил в перерыве матча, как настраивал на второй тайм?
- Тренер сказал, что мы просто должны выйти на поле ещё более злыми и сконцентрированными. Нужно всегда играть и бороться до конца.
- Наверное, из-за этого частично игра во втором тайме стала более жесткой и местами даже грубоватой?
- Да, желание победить делает игру жестокой. Мы очень хотели отыграться и, возможно, даже победить в этом матче. Соперник же хотел выйти на первую строчку в таблице.
- И все же, в конце второго тайма у вас было два убойнейших момента буквально в течении двух минут, где вы обязаны были забивать…
- Моменты были не только в концовке матче, но и до этого. Сегодня мы имели возможность забить больше, чем один гол. Не получилось. В последнем эпизоде мяч вообще попал в руку игрока соперника в штрафной, но мы получили только угловой.
- И все же при очень хороших моментах которые у вас были по трансляции матча показалось, что «Тамбов» переиграл вас на поле. Переиграл, наверное, в мастерстве конкретно в этом отдельно взятом матче и желании победить. Согласен?
- Не согласен. У Тамбова хорошая сильная команда, но и мы не слабее. И будем доказывать это в следующих матчах. Возможно, сегодня, они были чуть более удачливы. Судья допускал ошибки, мы допускали ошибки, отсюда и поражение. Но опять же, моментов у нас, может быть, было чуть меньше, но они были.
А желания победить у нас полным полно. И это касается каждого матча.
- Известный футбольный функционер Николай Писарев в интервью с нами сказал, что в России нужно вводить систему видеоповторов, и чем быстрее, тем лучше. Но вводить в рамках РПЛ. Для ФНЛ она будет дороговата. А как на твой взгляд нужно бороться с ошибками судей, которых у нас из сезона в сезон не становиться меньше ни в ФНЛ, ни в ПФЛ.
- Я лучше сосредоточусь на своей игре. Моя задача выходить на поле и побеждать несмотря на любые решения арбитров. Сегодня победить не получилось, поэтому это только стимул работать ещё больше
С Никитой Чагровым общался Миша-Пират
- Никита, твой комментарий к прошедшему матчу.
- Обидное для нас поражение. К сожалению, начали игру с быстрого пропущенного гола, что, вероятно, надавило на команду. К счастью, быстро отыгрались и вернулись в игру. Затем пенальти. На поле показалось, что его не было. Обсуждали с ребятами, они тоже считают, что это ошибка арбитра. Не самая лучшая моя игра, не получилось в паре эпизодов выручить команду, когда очень хотелось. Желание победить было запредельное у всех, возможно, где-то перегорели. Не сумели реализовать моменты, которые имели, поэтому и не переломили ход мачта.
- Были ли готовы к такому натиску игроков «Тамбова» с самого начала матча?
- Были готовы, это не стало какой-то неожиданностью, но увы проиграли.
- Уже на 3 минуте вы пропустили гол, но к концу первых 15 минут вашей команде удалось сравнять счет фантастическим ударом Артема Федчука. И вроде бы игра немного выровнялась, но тут в ваши ворота в конце первого тайма ставится как показалось весьма спорный пенальти. Прокомментируй его.
- Да, гол Федчука был хорош и необходим. Убежали в неплохую контратаку, которая вылилась в гол. Удар Феди тоже стоит отметить. Вообще считаю, что сегодня он провёл хороший матч, не смотря на наше поражение. Как уже сказал, эпизод с пенальти, на мой взгляд, спорный, как и ряд других моментов в этой игре. Но, даже не смотря на все это, мы все равно могли переломить ход этой игры.
- Что тренер говорил в перерыве матча, как настраивал на второй тайм?
- Тренер сказал, что мы просто должны выйти на поле ещё более злыми и сконцентрированными. Нужно всегда играть и бороться до конца.
- Наверное, из-за этого частично игра во втором тайме стала более жесткой и местами даже грубоватой?
- Да, желание победить делает игру жестокой. Мы очень хотели отыграться и, возможно, даже победить в этом матче. Соперник же хотел выйти на первую строчку в таблице.
- И все же, в конце второго тайма у вас было два убойнейших момента буквально в течении двух минут, где вы обязаны были забивать…
- Моменты были не только в концовке матче, но и до этого. Сегодня мы имели возможность забить больше, чем один гол. Не получилось. В последнем эпизоде мяч вообще попал в руку игрока соперника в штрафной, но мы получили только угловой.
- И все же при очень хороших моментах которые у вас были по трансляции матча показалось, что «Тамбов» переиграл вас на поле. Переиграл, наверное, в мастерстве конкретно в этом отдельно взятом матче и желании победить. Согласен?
- Не согласен. У Тамбова хорошая сильная команда, но и мы не слабее. И будем доказывать это в следующих матчах. Возможно, сегодня, они были чуть более удачливы. Судья допускал ошибки, мы допускали ошибки, отсюда и поражение. Но опять же, моментов у нас, может быть, было чуть меньше, но они были.
А желания победить у нас полным полно. И это касается каждого матча.
- Известный футбольный функционер Николай Писарев в интервью с нами сказал, что в России нужно вводить систему видеоповторов, и чем быстрее, тем лучше. Но вводить в рамках РПЛ. Для ФНЛ она будет дороговата. А как на твой взгляд нужно бороться с ошибками судей, которых у нас из сезона в сезон не становиться меньше ни в ФНЛ, ни в ПФЛ.
- Я лучше сосредоточусь на своей игре. Моя задача выходить на поле и побеждать несмотря на любые решения арбитров. Сегодня победить не получилось, поэтому это только стимул работать ещё больше
С Никитой Чагровым общался Миша-Пират
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