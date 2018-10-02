Никита Чагров: мы были не слабее "Тамбова"

После центрального матча 14 тура первенства ФНЛ между «Тамбовом» и «Авангардом» завершившимся со счётом 3:1 в пользу хозяев на наши вопросы ответил голкипер курян Никита Чагров.- Обидное для нас поражение. К сожалению, начали игру с быстрого пропущенного гола, что, вероятно, надавило на команду. К счастью, быстро отыгрались и вернулись в игру. Затем пенальти. На поле показалось, что его не было. Обсуждали с ребятами, они тоже считают, что это ошибка арбитра. Не самая лучшая моя игра, не получилось в паре эпизодов выручить команду, когда очень хотелось. Желание победить было запредельное у всех, возможно, где-то перегорели. Не сумели реализовать моменты, которые имели, поэтому и не переломили ход мачта.- Были готовы, это не стало какой-то неожиданностью, но увы проиграли.- Да, гол Федчука был хорош и необходим. Убежали в неплохую контратаку, которая вылилась в гол. Удар Феди тоже стоит отметить. Вообще считаю, что сегодня он провёл хороший матч, не смотря на наше поражение. Как уже сказал, эпизод с пенальти, на мой взгляд, спорный, как и ряд других моментов в этой игре. Но, даже не смотря на все это, мы все равно могли переломить ход этой игры.- Тренер сказал, что мы просто должны выйти на поле ещё более злыми и сконцентрированными. Нужно всегда играть и бороться до конца.- Да, желание победить делает игру жестокой. Мы очень хотели отыграться и, возможно, даже победить в этом матче. Соперник же хотел выйти на первую строчку в таблице.- Моменты были не только в концовке матче, но и до этого. Сегодня мы имели возможность забить больше, чем один гол. Не получилось. В последнем эпизоде мяч вообще попал в руку игрока соперника в штрафной, но мы получили только угловой.- Не согласен. У Тамбова хорошая сильная команда, но и мы не слабее. И будем доказывать это в следующих матчах. Возможно, сегодня, они были чуть более удачливы. Судья допускал ошибки, мы допускали ошибки, отсюда и поражение. Но опять же, моментов у нас, может быть, было чуть меньше, но они были.А желания победить у нас полным полно. И это касается каждого матча.- Я лучше сосредоточусь на своей игре. Моя задача выходить на поле и побеждать несмотря на любые решения арбитров. Сегодня победить не получилось, поэтому это только стимул работать ещё большеС Никитой Чагровым общался Миша-Пират