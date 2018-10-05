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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Неудачи Шалимова. Анонс 15-го тура ФНЛ
В субботу пройдет 15-й тур ФНЛ. Rusfootball.info рассказывает о самых интересных встречах лиги.
Григорян ждет Тамбов в элите
«Тамбов» с «Томью» продолжают поочерёдно меняться лидерством в турнирной таблице ФНЛ. После крайнего тура тамбовчане воспользовались обидной осечкой «Томи» и победили на своем поле курский «Авангард». После игры Александр Григорян дал интервью, в котором очень высоко оценил шансы на выход «Тамбова» в Премьер-лигу. Спорить с ним сложно. Опытный коллектив уверенно идет к своей цели. Один из плюсов – это убедительная игра на выезде. В субботу «Шинник» постарается не допустить победы гостей, которые обычно охотно побеждают на чужом поле.
Сибирское дерби
Главным украшением 15-го тура станет, безусловно, дерби между «Сибирью» и «Томью». Для новосибирцев выезды в Томск обычно всегда заканчиваются плачевно. Добавить оптимизма может только смена рулевого. Игорь Чугайнов заключил удивительное для нашего футбола соглашение на три месяца, поэтому за такой короткий промежуток ему нужно выжимать максимум. Набрать хотя бы одно очко в нынешнем состоянии «Томи» будет сродни победы. Но после смены главного тренера со многими клубами ФНЛ часто происходят изменения только в лучшую сторону.
Встреча аутсайдеров
Два главных неудачника лиги всеми силами пытаются выкарабкаться со дна таблицы. Если у «Армавира» в последнее время все идет по нарастающей: пять матчей без поражений. То вот у «Зенита-2» после успеха в Новосибирске везение с Владом Радимовым начинает заканчиваться. Команда сражается до последнего, но пока следуют минимальные поражения. «Армавир» за последний месяц по игре не уступает лидерам первенства, поэтому питерцам будет тяжело, даже на своем поле. Для южан победы может ознаменоваться выходом из зоны вылета.
Шалимов без побед
У Игоря Шалимова в «Химках» дела в последнее время идут не самым лучшим образом. Подмосковный коллектив располгает достаточно сильными и креативными игроками, но баланса в игре пока не хватает. От этого клуб не побеждает уже шесть матчей подряд. Два последних закончились поражениями. Наставник «Химок» продолжает гнуть свою линию и играть в атакующем стиле. Отсутствие результата не оказывает давления на тренера. Значит руководство полностью доверяет. Возможно, этот сезон пока уйдет на отработку сыгранности. Хотя в нашем футболе всякое бывает. В субботу дома нужно принимать хабаровский СКА, которые впервые победили под руководством Вадима Евсеева только в прошлые выходные.
Барсов против Луча
В ФНЛ уже который год из ниоткуда появляются новые бомбардиры. До этого в списках лидерах были Хасан Мамтов, Артем Кулишев, Андрей Козлов, Александр Кутьин. В этом сезоне таким игроком становится Максим Барсов. Выходец локомотивской молодежи долгое время странствовал по клубам уральской зоны, но, как правило, без особых успехов. В прошлом сезоне Максим находился в тени Артем Кулишева. В этом же вся команда играет на форварда и пока с огромным успехом. 10 мячей в 14 играх. Но в эти выходные для всего сочинского клуба будет сложная проверка с «Лучом». Рустем Хузин выстроил самую крутую оборону лиги и забивать «Лучу» всегда большая удача.
Балтика - Нижний Новгород
Перед сезоном Нижний Новгород и "Балтику" многие специалисты видели в лидерах сезона. Но история с долгами печально отразилась на калининградцах. Долгое время футболисты ждали зарплату и, будто намеренно играли вполсилы. Валерий Кузьмич Непомнящий подал в отставку, а результат по-прежнему не приходит. В прошлом туре было снова поражение. У Нижнего же дела идут получше, но стабильности нет, в отличие от того же "Тамбова". Для стороннего наблюдателя по именам данная игра может заинтересовать: Сапета, Дядюн, Касаев. Но вот по качеству вряд ли будет уступать многим другим. С другой стороны, сейчас клубы больше думают об очках, нежели о красивом футболе.
15-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Григорян ждет Тамбов в элите
«Тамбов» с «Томью» продолжают поочерёдно меняться лидерством в турнирной таблице ФНЛ. После крайнего тура тамбовчане воспользовались обидной осечкой «Томи» и победили на своем поле курский «Авангард». После игры Александр Григорян дал интервью, в котором очень высоко оценил шансы на выход «Тамбова» в Премьер-лигу. Спорить с ним сложно. Опытный коллектив уверенно идет к своей цели. Один из плюсов – это убедительная игра на выезде. В субботу «Шинник» постарается не допустить победы гостей, которые обычно охотно побеждают на чужом поле.
Сибирское дерби
Главным украшением 15-го тура станет, безусловно, дерби между «Сибирью» и «Томью». Для новосибирцев выезды в Томск обычно всегда заканчиваются плачевно. Добавить оптимизма может только смена рулевого. Игорь Чугайнов заключил удивительное для нашего футбола соглашение на три месяца, поэтому за такой короткий промежуток ему нужно выжимать максимум. Набрать хотя бы одно очко в нынешнем состоянии «Томи» будет сродни победы. Но после смены главного тренера со многими клубами ФНЛ часто происходят изменения только в лучшую сторону.
Встреча аутсайдеров
Два главных неудачника лиги всеми силами пытаются выкарабкаться со дна таблицы. Если у «Армавира» в последнее время все идет по нарастающей: пять матчей без поражений. То вот у «Зенита-2» после успеха в Новосибирске везение с Владом Радимовым начинает заканчиваться. Команда сражается до последнего, но пока следуют минимальные поражения. «Армавир» за последний месяц по игре не уступает лидерам первенства, поэтому питерцам будет тяжело, даже на своем поле. Для южан победы может ознаменоваться выходом из зоны вылета.
Шалимов без побед
У Игоря Шалимова в «Химках» дела в последнее время идут не самым лучшим образом. Подмосковный коллектив располгает достаточно сильными и креативными игроками, но баланса в игре пока не хватает. От этого клуб не побеждает уже шесть матчей подряд. Два последних закончились поражениями. Наставник «Химок» продолжает гнуть свою линию и играть в атакующем стиле. Отсутствие результата не оказывает давления на тренера. Значит руководство полностью доверяет. Возможно, этот сезон пока уйдет на отработку сыгранности. Хотя в нашем футболе всякое бывает. В субботу дома нужно принимать хабаровский СКА, которые впервые победили под руководством Вадима Евсеева только в прошлые выходные.
Барсов против Луча
В ФНЛ уже который год из ниоткуда появляются новые бомбардиры. До этого в списках лидерах были Хасан Мамтов, Артем Кулишев, Андрей Козлов, Александр Кутьин. В этом сезоне таким игроком становится Максим Барсов. Выходец локомотивской молодежи долгое время странствовал по клубам уральской зоны, но, как правило, без особых успехов. В прошлом сезоне Максим находился в тени Артем Кулишева. В этом же вся команда играет на форварда и пока с огромным успехом. 10 мячей в 14 играх. Но в эти выходные для всего сочинского клуба будет сложная проверка с «Лучом». Рустем Хузин выстроил самую крутую оборону лиги и забивать «Лучу» всегда большая удача.
Балтика - Нижний Новгород
Перед сезоном Нижний Новгород и "Балтику" многие специалисты видели в лидерах сезона. Но история с долгами печально отразилась на калининградцах. Долгое время футболисты ждали зарплату и, будто намеренно играли вполсилы. Валерий Кузьмич Непомнящий подал в отставку, а результат по-прежнему не приходит. В прошлом туре было снова поражение. У Нижнего же дела идут получше, но стабильности нет, в отличие от того же "Тамбова". Для стороннего наблюдателя по именам данная игра может заинтересовать: Сапета, Дядюн, Касаев. Но вот по качеству вряд ли будет уступать многим другим. С другой стороны, сейчас клубы больше думают об очках, нежели о красивом футболе.
15-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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