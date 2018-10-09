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Олег Веретенников войдет в тренерский штаб "Ротора"

Легенда "Ротора" Олег Веретенников вошел в тренерский штаб волгоградского клуба.

"Для меня эта новость о возвращении в "Ротор" такая же неожиданная, как и для вас. Я тесно общался с Евдокимовым, находился в постоянном контакте с командой, но такого развития событий не ожидал.

Конечно же, я рад тому, что возвращаюсь в родную команду. И постараюсь оправдать доверие, которое мне оказал губернатор.

Команда семь туров не проигрывает, ничьи – это тоже очки в копилку, и в плотной таблице достаточно нескольких побед, чтобы "Ротор" поднялся вверх. И мы обязательно поднимемся!", - цитирует Веретенникова КП.
Теги: Евдокимов Ротор Веретенников
Сегодня, 09:11
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