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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Полузащитник "Томи": платят тысяч по 50, чтобы мы с голоду не умерли и за квартиру заплатили
Полузащитник "Томи" Илья Кухарчук рассказал, что из-за долгов по зарплате в четыре месяца он не может позволить себе купить новые бутсы в специализированном спортивном магазине.
"Какие-то выплаты есть, тысяч по 50, чтобы мы с голоду не умерли и могли заплатить за квартиру. Доходит до смешного - покупаем бутсы через "Авито". Просто в интернет-магазине они стоят дешевле. Я не могу позволить себе поехать в специализированный спортивный магазин и купить бутсы за 17 тысяч рублей. Мне не позволяет мой кошелек тратить такие деньги. Приходится искать через интернет, вот заказал себе обувь за три тысячи.
Бутсы профессиональные. Просто модель уже очень старая и в рознице таких не найти. Вот заказал и жду, когда придет посылка. Может быть, обманули, кто знает. Кстати, свои нынешние бутсы выставил на продажу и получил за них десять тысяч рублей. Этих денег хватило на покупку новых. Вот так и живем", - цитирует Кухарчука "РИА Новости".
"Какие-то выплаты есть, тысяч по 50, чтобы мы с голоду не умерли и могли заплатить за квартиру. Доходит до смешного - покупаем бутсы через "Авито". Просто в интернет-магазине они стоят дешевле. Я не могу позволить себе поехать в специализированный спортивный магазин и купить бутсы за 17 тысяч рублей. Мне не позволяет мой кошелек тратить такие деньги. Приходится искать через интернет, вот заказал себе обувь за три тысячи.
Бутсы профессиональные. Просто модель уже очень старая и в рознице таких не найти. Вот заказал и жду, когда придет посылка. Может быть, обманули, кто знает. Кстати, свои нынешние бутсы выставил на продажу и получил за них десять тысяч рублей. Этих денег хватило на покупку новых. Вот так и живем", - цитирует Кухарчука "РИА Новости".
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