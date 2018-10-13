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Полузащитник "Томи": платят тысяч по 50, чтобы мы с голоду не умерли и за квартиру заплатили

Полузащитник "Томи" Илья Кухарчук рассказал, что из-за долгов по зарплате в четыре месяца он не может позволить себе купить новые бутсы в специализированном спортивном магазине.

"Какие-то выплаты есть, тысяч по 50, чтобы мы с голоду не умерли и могли заплатить за квартиру. Доходит до смешного - покупаем бутсы через "Авито". Просто в интернет-магазине они стоят дешевле. Я не могу позволить себе поехать в специализированный спортивный магазин и купить бутсы за 17 тысяч рублей. Мне не позволяет мой кошелек тратить такие деньги. Приходится искать через интернет, вот заказал себе обувь за три тысячи.

Бутсы профессиональные. Просто модель уже очень старая и в рознице таких не найти. Вот заказал и жду, когда придет посылка. Может быть, обманули, кто знает. Кстати, свои нынешние бутсы выставил на продажу и получил за них десять тысяч рублей. Этих денег хватило на покупку новых. Вот так и живем", - цитирует Кухарчука "РИА Новости".
Теги: Томь
Вчера, 23:00
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19
(5)
#19  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 00:19)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я не могу позволить себе поехать в специализированный спортивный магазин и купить бутсы за 17 тысяч рублей. Мне не позволяет мой кошелек тратить такие деньги. Приходится искать через интернет, вот заказал себе обувь за три тысячи.

О! Ну прям как я! И размер зарплаты, и спортобувь с "Авито"... Ну ему хоть за дорогу и тренажёрку платить не надо!
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#18  Fen   (Сегодня, 00:08)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Вероятно, он имеет ввиду, что основная часть команды - приезжие, без своего жилья. Город нифига не дешевый, кто живет с семьей, тысяч 30 за аренду отдают. Жить семьей в оставшиеся 20 тысяч - это те самые средние по стране, которые мы обсуждаем. При этом надо понимать, что в чужом городе скорее всего супруга не работает, да и огорода нет, ясное дело. Поэтому в целом я бы не стал пинать Кухарчука за это интервью.


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Болеть надо за любимый клуб, а не против остальных
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
#17  pfkegjbl 2  Мценск (Вчера, 23:53)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Звучит как издевательство


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#16  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:44)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: iDEAD
Расскажи это людям со средней зп в 20 тысяч чудак ! Со средней семейной зп в 35 тысяч рублей ! И в этих семьях не один ребенок !


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#15  Elmo Kennedy   (Вчера, 23:41)
  • -3
  •  (5)
online

вообще зп в футболе нужно строго лимитированную делать, чтобы в нем оставались чисто идейные пацаны. вообще предъява сабжа не к месту, ибо многие жители паРашки сосут куй за 15-20к по 40 часов в неделю или даже больше
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#14  yuri  спб (Вчера, 23:37)
  • -1
  •  (1)

Деньги как и любовь это вода. Проходит сквозь пальцы и всем известно , что их не хватает всегда. Хотя ежели смотреть сквозь пальцы, то и бог с ним.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#13  mifodya  Москва (Вчера, 23:32)
  • +8
  •  (10)
online

Если голодают с этой ЗП, пусть обратится к Саратовской экс-чиновнице, она расскажет, как прожить на 3,500 руб. в месяц, может перестанут ныть?
Кто-то майонез хавает, кому-то полтинника мало, так какого ХУрму они тогда не в поле на тракторе или на заводе, там можно чуток поболее заработать. Привыкли хурму пинать бедняжки...
Регистрация: 19.03.2007 [жалоба]
#12  Болельщик812  Санкт-Петербург (Вчера, 23:31)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
joly,
Не ко мне вопрос. Ему виднее. Наверное, надеется на благоприятный исход.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#11  joly  Сочи (Вчера, 23:29)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Болельщик812,
Кто ему мешает найти другую работу или уйти в другой клуб ?


--------------------
Спокойствие,только спокойствие.Дело -то житейское.
Регистрация: 9.02.2011 [жалоба]
#10  iDEAD  Череповец (Вчера, 23:26)
  • +7
  •  (7)

Расскажи это людям со средней зп в 20 тысяч чудак ! Со средней семейной зп в 35 тысяч рублей ! И в этих семьях не один ребенок !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#9  Болельщик812  Санкт-Петербург (Вчера, 23:25)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зря смеётесь, Господа. Бывал я в Томске - цены там идут с бешеной накруткой. И если гречку со сгущенкой вы купите с наценкой всего 20-30 процентов, то бытовая техника, электроника, спорттовары и другая продукция не первой необходимости там может вылиться вам в сумму до 200-300% превышающую цену на ту же фигню в центральных регионах.
Не знаю, с чем это связано, но восемь лет назад было именно так.
А зарплата в 50 тысяч рублей в 2010-м году там была чуть выше средней по региону. И её не очень-то и хватало местным жителям для нормальной жизни. И сомневаюсь я, что с того времени жизнь в регионе стала дешевле, а, скорее, наоборот.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#8  yuri  спб (Вчера, 23:24)
  • -2
  •  (2)

Цитата: ВИКНИКСОР
Плата-платить-платили..Ты походу кот нижегородский.

Я то? Рожденный в боткинских бараках кот. Плотили мало но зато искренне. проверочные слова кот знал , господа. Плата , зарплата , заплата .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  ivasi  Ростов-на-Дону (Вчера, 23:23)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
педерас, 50 зарплата норм еще
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#6  Apant1   (Вчера, 23:15)
  • +9
  •  (9)

Будет весело если они в Абибасе начнут выходить с четыремя полосами. А вообще по уровню нашего футбола, как то так им всем и надо платить, ну хер с ними за звёздность Дзюбе 61 тысячу, а кого не устраивает, пусть играет лучше, может как Сашу Головина пригласят выступать в европу
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#5  ВИКНИКСОР   (Вчера, 23:15)
  • +1
  •  (3)

yuri,
Плата-платить-платили..Ты походу кот нижегородский.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#4  alexpyat  Пятигорск (Вчера, 23:12)
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Как же это все выглядит низко с учетом реалий нашей страны... В стране в 90% населенных пунктов 50 тысяч это офигенная зарплата, в некоторых она будет вообще космической, пенсионеры и вовсе таких цифр не видели. Выживают же как-то, не плачут в интернете. Не был в Томске, но неужели там настолько высокие цены, что эта заплата не котируется? Нельзя футболистам запретить озвучивать свои доходы? Порой бесят этим людей, порой смешат как сейчас... И кто-нибудь скажите этому человеку - Авито не интернет-магазин, а интернет-барахолка
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#3  CSKA085  Москва (Вчера, 23:06)
  • +12
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
он так говорит как будто на 50 тысяч ему дошираками приходится питаться
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#2  yuri  спб (Вчера, 23:05)
  • -4
  •  (6)

А вот коту и вовсе ничего не плотили , побирушка пробавлялся тем что успевал найти на подножной поверхности, порой даже приходилось отжимать корм у бродячих собак.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  К.А.  Столица (Вчера, 23:04)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
кошмар.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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