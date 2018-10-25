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Евгений Макеев и Максим Барсов не играли с "Авангардом" из-за мышечных травм

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин рассказал, почему в матче 18 тура первенства ФНЛ с "Авангардом" (1:0) не приняли участие экс-спартаковец Евгений Макеев и лучший бомбардир ФНЛ Максим Барсов.

"У Барсова небольшое мышечное повреждение, решили его поберечь. Полетит ли он в Ярославль? Это решим в пятницу на тренировке. Максим готовится, но, конечно, если будут хоть малейшие сомнения по его здоровью, то рисковать не станем. У Макеева тоже мышечная травма. Насколько она серьезная, покажут результаты медобследования", - цитирует Точилина "Матч ТВ".
Теги: Сочи Макеев Авангард
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