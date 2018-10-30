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Игорь Семшов извинился за оскорбления судей

Главный тренер новомосковского "Химика" Игорь Семшов принес извинения за свои комментарии относительно судейства в матче второго дивизиона с липецким "Металлургом".

"Уважаемые Олег Александрович, Сергей Александрович, Андрей Викторович! Я хочу принести свои извинения вам, всему судейскому корпусу, а также спортивной общественности и болельщикам.

На пресс-конференции после матча новомосковского «Химика» в Липецке против «Металлурга» я не сдержал эмоции и произнес оскорбительные слова в адрес арбитров, обслуживавших матч.

После поражения моей команды я находился в тяжелом психоэмоциональном состоянии и позволил себе поступок, за который испытываю чувство стыда. Мои слова вызвали широкий общественный резонанс, поэтому я хочу заявить, что судьи на футбольном поле выполняют очень важную и сложную работу", – приводит слова Семшова пресс-служба клуба.
Теги: Семшов
Сегодня, 10:13
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