"Тамбов" вернулся на первое место

"Тамбов" на своем поле в матче 20-го тура первого дивизиона победил "Балтику" (2:0) и вернулся на первое место в турнирной таблице.Олимп – ФНЛ20-й тур: Овсиенко, 2 (1:0). Мамтов, 90 – с пенальти (2:0)."Тамбов": Смирнов, Чистяков, Шляков, Рыбин, Овсиенко, Чернышов (Муйива, 88), Кленкин (Мищенко, 90+1), Кашчелан, Чуперка, Себаи (Мамтов, 75), Аппаев (Килин, 65)."Балтика" (Калининград): Лантратов, Магаль (Шаваев, 56. Захаров, 61), Плиев, Таказов, Каленкович, Крючков, Тишкин, Григорьев, Шешуков, Дмитриев (Погребняк, 89), Радунович.Предупреждения: Григорьев, 6. Таказов, 24. Магаль, 39. Крючков, 49. Шляков, 54. Аппаев, 62. Тишкин, 82. Кашчелан, 84. Каленкович, 89.