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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Тамбов" вернулся на первое место
"Тамбов" на своем поле в матче 20-го тура первого дивизиона победил "Балтику" (2:0) и вернулся на первое место в турнирной таблице.
Олимп – ФНЛ
20-й тур
"Тамбов" – "Балтика" (Калининград) – 2:0 (1:0)
Голы: Овсиенко, 2 (1:0). Мамтов, 90 – с пенальти (2:0).
"Тамбов": Смирнов, Чистяков, Шляков, Рыбин, Овсиенко, Чернышов (Муйива, 88), Кленкин (Мищенко, 90+1), Кашчелан, Чуперка, Себаи (Мамтов, 75), Аппаев (Килин, 65).
"Балтика" (Калининград): Лантратов, Магаль (Шаваев, 56. Захаров, 61), Плиев, Таказов, Каленкович, Крючков, Тишкин, Григорьев, Шешуков, Дмитриев (Погребняк, 89), Радунович.
Предупреждения: Григорьев, 6. Таказов, 24. Магаль, 39. Крючков, 49. Шляков, 54. Аппаев, 62. Тишкин, 82. Кашчелан, 84. Каленкович, 89.
Олимп – ФНЛ
20-й тур
"Тамбов" – "Балтика" (Калининград) – 2:0 (1:0)
Голы: Овсиенко, 2 (1:0). Мамтов, 90 – с пенальти (2:0).
"Тамбов": Смирнов, Чистяков, Шляков, Рыбин, Овсиенко, Чернышов (Муйива, 88), Кленкин (Мищенко, 90+1), Кашчелан, Чуперка, Себаи (Мамтов, 75), Аппаев (Килин, 65).
"Балтика" (Калининград): Лантратов, Магаль (Шаваев, 56. Захаров, 61), Плиев, Таказов, Каленкович, Крючков, Тишкин, Григорьев, Шешуков, Дмитриев (Погребняк, 89), Радунович.
Предупреждения: Григорьев, 6. Таказов, 24. Магаль, 39. Крючков, 49. Шляков, 54. Аппаев, 62. Тишкин, 82. Кашчелан, 84. Каленкович, 89.
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