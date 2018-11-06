"Пусть скажет спасибо, что его "Балтика" не проиграла 0:5!" - глава "Тамбова" жестко ответил Ледяхову

Руководитель "Тамбова" Павел Худяков ответил главному тренеру "Балтики" Игорю Ледяхову, который после поражения от лидера ФНЛ в 20-м туре (0:2) назвал судейство Павла Шадыханова позором российского футбола."Ощущение, что мы все смотрим матчи с разных ракурсов. Да пусть скажет спасибо, что его "Балтика" не проиграла 0:5! Во втором тайме у нас было три штанги – мяч просто не шел в ворота."Балтика" — хорошая команда, там хорошие игроки, но пусть Ледяхов немножко разберется в себе. Ну бред реально! Арбитр судил то, что есть. Более того, если у кого-то и могли быть к нему претензии, то у нас: на 17-й минуте при счете 1:0 судья ошибся, не показав вторую желтую Григорьеву, когда он грубо въехал в ногу Кашчелана. Возможно, пожалел игрока "Балтик", не стал оставлять гостей вдесятером.А какие вопросы по пенальти на 90 минуте? Бенито бил с убойной позиции в створ, защитник бросился под мяч и сыграл рукой. Такое поведение, мягко говоря, не красит Ледяхова. Не надо перекладывать свои проблемы с больной головы на здоровую", - заявил Худяков.